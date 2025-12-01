Trece detenidos por el peor incendio en décadas en Hong Kong, que dejó 151 muertos

La policía de Hong Kong dijo el lunes haber detenido hasta la fecha a 13 personas en relación con el enorme incendio sucedido la semana pasada en un complejo residencial, que dejó al menos 151 muertos.

Las detenciones se realizaron por sospecha de homicidio involuntario, al tiempo que los investigadores tratan de reconstruir lo que provocó la rápida propagación del catastrófico incendio en el complejo de rascacielos residenciales.

Newsletter Vuelta al Mundo Francisco Sanz analiza cómo los eventos internacionales transforman el mundo, cada martes.

Las autoridades analizan factores como el uso de paneles de espuma de poliestireno y andamios de bambú en las obras de renovación de los edificios.

PUEDES VER: Hong Kong inicia tres días de luto mientras avanza la investigación del incendio de Tai Po

Las autoridades también anunciaron el lunes que algunas de las redes exteriores utilizadas en los andamios del complejo residencial no cumplían con las normas de resistencia al fuego.

La policía recabó muestras de 20 puntos distintos y las de siete de esos puntos “no respondían a los estándares antiincendios”, explicó un responsable del gobierno de Hong Kong, Eric Chan.

Por su parte, el representante de la policía Tsang Shuk-yin declaró que el número de decesos confirmados se elevaba, a las 16H00 locales (08H00 GMT), a 151.

El anterior balance, del domingo, daba cuenta de 146 víctimas mortales.

“No podemos descartar que la cifra siga aumentando”, agregó Tsang.

Trece detenidos

El incendio que arrasó las torres Wang Fuk Court, en el distrito de Tai Po, es el más mortífero en un edificio residencial desde 1980.

"El Departamento de Bomberos atendió a un total de 28 víctimas, nueve de las cuales fueron declaradas muertas en el lugar del accidente”, declaró Chou Wing-yin, del servicio de bomberos. Foto: Yan ZHAO / AFP / YAN ZHAO

La policía completó las búsquedas en cinco de los ocho bloques del complejo.

Tsang señaló que “algunos restos ya quedaron reducidos a cenizas” y que es posible que no se pueda recuperar a algunas de las personas que se encuentran desaparecidas.

La policía encontró los restos dentro de apartamentos, en los pasillos y en las escaleras, y seguirá registrando los edificios, agregó.

Chan Tung, jefe de seguridad de la policía hongkonesa, dijo a la prensa que sus agentes “abrieron de inmediato una investigación en profundidad por homicidio involuntario”, lo que condujo a la detención de 13 personas.

Entre ellas hay 12 hombres y una mujer, de entre 40 y 77 años.

Los medios locales indicaron que la policía detuvo aparte a tres personas por sedición, entre ellas el estudiante de 24 años Miles Kwan, que había repartido folletos exigiendo responsabilidades al gobierno por el incendio.

Preguntado sobre las detenciones por sedición, el jefe de seguridad de Hong Kong, Chris Tang, afirmó que se habían producido “comentarios inexactos en Internet” con el único propósito de “amenazar la seguridad nacional”.

“Por lo tanto, debemos tomar medidas adecuadas (...). No se pueden revelar los detalles de la operación, ya que afectan a la seguridad nacional”, agregó.

Kwan fue visto saliendo de una comisaría el lunes por la tarde, sin hacer comentarios sobre su caso.

La ciudad ha sido testigo de una gran muestra de dolor en los últimos días.

Miles de personas depositaron flores y rindieron homenaje durante un periodo de luto de tres días, y algunas de las notas dejadas en el lugar piden que se asuman responsabilidades.