Tres personas murieron y 36 permanecen desaparecidas después de que un incendio se desatara en una fábrica de productos de confitería situada en el oeste de Indonesia, cerca de la capitalina Yakarta, informaron este domingo las autoridades del archipiélago.

Las instalaciones de la empresa Fonusa Agung Mulia –filial de UNIFAM, uno de los principales grupos del sector indonesio de alimentos y bebidas–, situadas en la provincia de Banten, colindante con la de Yakarta, comenzaron a arder sobre las las 17:00 hora local (10:00 GMT) del sábado, indicó la agencia de búsqueda y rescate de país (Basarnas) en un comunicado.

“El incendio persiste en varias áreas” de la planta y “los bomberos continúan con las labores de extinción y enfriamiento”, recoge el texto.

Rescatistas buscando víctimas tras un incendio en una fábrica de dulces en Serang, Indonesia, el 22 de noviembre de 2026. Foto: EFE/EPA/BASARNAS / BASARNAS/HANDOUT HANDOUT

Los rescatistas, junto con personal de la Cruz Roja de Indonesia, continúan sus labores de búsqueda y evacuación de las víctimas.

Según el último balance de las autoridades, tres personas han perdido la vida en el incendio y 36 permanecen desaparecidas, mientras que otras 15 han sobrevivido.

Rescatistas buscando víctimas tras un incendio en una fábrica de dulces en Serang, Indonesia, el 22 de noviembre de 2026. Foto: EFE/EPA/BASARNAS / BASARNAS/HANDOUT HANDOUT

Cuatro personas resultaron heridas y fueron trasladadas a centros hospitalarios: dos al Hospital Hermina y otras dos a la Clínica Modern.

Imágenes del lugar difundidas por Basarnas muestran el interior de la fábrica calcinado, con maquinaria quemada, plástico derretido y algunos focos de fuego aún activos.

“El proceso de búsqueda y respuesta sigue en curso” y los equipos de rescate “están realizando los máximos esfuerzos para localizar a las víctimas, priorizando en todo momento la seguridad del personal desplegado en el terreno”, afirmó el jefe de la sección de Operaciones y Alerta de Basarnas en Banten, Rizky Dwianto.

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