Por Juan Luis Del Campo

En medio de un aumento de la tensión en la región asiática, los intentos del presidente estadounidense, Donald Trump, de agasajar a su par norcoreano, Kim Jong-un, parecen haber tenido un efecto contrario. Este 20 de agosto Pyongyang lanzó una decena de misiles balísticos de corto alcance en el Océano Pacífico.

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