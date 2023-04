El 25 de abril, en el marco de la conmemoración por el “Día de la Memoria de las Víctimas del Genocidio Armenio”, El Comercio publicó una entrevista realizada por correo electrónico al embajador armenio en Argentina, concurrente en Uruguay, Chile, Perú y Paraguay, Hovhannes Virabyan.

En dicha entrevista, el diplomático se refirió a las relaciones entre su país y la vecina Turquía, cuyo gobierno no considera los hechos ocurridos entre 1915 y 1923 como un “genocidio”.

Puede leer la entrevista al embajador Virabyan aquí.

En respuesta a dicha publicación, El Comercio recibió una carta firmada por la embajadora de Turquía en el Perú, Serra Kaleli, en la que solicitaba pronunciarse respecto al tema.

A continuación, publicamos la versión original y completa de la misiva que la embajadora Kaleli dirigió a este Diario.

“Escribo en referencia a la entrevista ofrecida por el Embajador Armenio entrante en Argentina, quien está acreditado en Perú, publicada en su periódico el día 25 de abril del 2023 la cual es un comienzo muy desafortunado para una misión diplomática manchada con mensajes negativos y antagónicos que reflejan información engañosa.

Me gustaría presentar algunas correcciones a ese artículo para los lectores de su periódico interesados en ser adecuadamente informados.

La Primera Guerra Mundial y los años finales del Imperio Otomano han sido testidos de eventos trágicos en los cuales turcos, armenios y muchos otros sufrieron inmensamente. Se perdieron muchas vidas inocentes que todos lloramos indiscriminadamente. Mostrar compasión selectiva hacia un grupo ignorando los enormes sufrimientos de los otros no es humanamente defendible. Uno debe saber que durante este periodo que llevó al colapso del Imperio Otomano, cerca de cinco millones de turcos y otros musulmanes fueron asesinados en la región en las condiciones más despreciables.

Sobre este trasfondo cabe señalar que Turquía no niega el sufrimiento de los armenios. Sin embargo, caracterizar los eventos de ese periodo como ‘genocidio’ distorsiona los hechos históricos y no está respaldado por evidencia objetiva. Nosotros alentamos la investigación imparcial e independiente para determinar los hechos históricos contra los reclamos de disputas. La propaganda política no nos lleva y no nos llevará a ningún lugar.

Además, el término ‘genocidio’, de acuerdo al derecho internacional, solo puede ser establecido por la decisión de una corte competente. No hay tal veredicto de ninguna corte competente. Por el contrario, la Corte Europea de Derechos Humanos, en su decisión de 2015 y 2017, concluyó que no hay consenso general en la caracterización legal de los eventos de 1915.

Creo que la esencia de las misiones tanto de los diplomáticos y de la prensa es trabajar para el mejor entendimiento de los temas en lugar de revivir viejas hostilidades en tiempos de guerra”.