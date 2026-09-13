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Resumen

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El trabajador hidroeléctrico nepalí Sanjay Sah se derrumba tras reunirse con su madre en su residencia en el distrito de Saptari, Nepal, el 13 de septiembre de 2026, después de ser rescatado de un túnel inundado tras las devastadoras inundaciones repentinas. Foto: DEEPESH DEO JOSHI / AFP
El trabajador hidroeléctrico nepalí Sanjay Sah se derrumba tras reunirse con su madre en su residencia en el distrito de Saptari, Nepal, el 13 de septiembre de 2026, después de ser rescatado de un túnel inundado tras las devastadoras inundaciones repentinas. Foto: DEEPESH DEO JOSHI / AFP
/ DEEPESH DEO JOSHI
Por Agencia AFP

Durante diez días, el trabajador nepalí del sector hidroeléctrico Sanjay Sah sobrevivió en la oscuridad dentro de un túnel inundado, bebiendo agua lodosa y perdiendo toda noción del tiempo mientras rezaba desesperadamente para ser rescatado.

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