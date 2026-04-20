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Varias personas quedaron varadas en la estación de Sendai tras la interrupción del servicio del tren Shinkansen después de que un potente terremoto sacudiera el noreste de Japón. Foto: EFE/EPA/JIJI PRESS JAPAN
Varias personas quedaron varadas en la estación de Sendai tras la interrupción del servicio del tren Shinkansen después de que un potente terremoto sacudiera el noreste de Japón. Foto: EFE/EPA/JIJI PRESS JAPAN
/ JIJI PRESS
Por Agencia EFE

Un terremoto de magnitud 7,5 golpeó este lunes la costa oriental del centro y noreste de Japón, con una profundidad de 10 kilómetros, y llevó a las autoridades niponas a activar la alerta por tsunami, según informó la Agencia Meteorológica de Japón (JMA).

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