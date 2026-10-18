icono te lo cuento
00:0000:00
Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Imágenes satelitales revelan el lujoso complejo de vacaciones de Kim Jong-un en Corea del Norte. (Vantor/BBC).
Imágenes satelitales revelan el lujoso complejo de vacaciones de Kim Jong-un en Corea del Norte. (Vantor/BBC).
Por BBC News Mundo

Un yate de lujo de 80 metros de eslora ha sido visto repetidamente en imágenes satelitales frente a la costa de Wonsan, en Corea del Norte, desde julio hasta mediados de octubre de este año: lo que se destaca es la piscina de 50 metros a lo largo de la cubierta, con un conjunto de toboganes acuáticos en un extremo.

TE PUEDE INTERESAR