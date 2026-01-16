Unión Europea recomienda a las compañías aéreas evitar el espacio aéreo de Irán

Escucha la noticia
La Agencia Europea de Seguridad Aérea (AESA) recomendó este viernes a las compañías aéreas evitar el espacio aéreo de Irán por eventuales bombardeos y el estado de alerta reforzado de las fuerzas armadas iraníes.
La agencia recomienda en un comunicado a las compañías no “operar en el espacio aéreo de Irán” en “todas las altitudes”.
Cita en especial la situación actual y la probabilidad de una acción militar de Estados Unidos, lo que puso a las fuerzas de defensa aérea iraníes en “estado de alerta reforzada”.
“La presencia y la utilización posible de una vasta gama de armamentos y sistemas de defensa aérea, que se añade a respuestas estatales imprevisibles y la activación potencial de sistemas SAM (misiles tierra-aire NDLR), crean un riesgo elevado para los vuelos civiles”, subraya la AESA.
Manifestaciones relacionadas con el costo de la vida se iniciaron en Irán el 28 de diciembre, convirtiéndose luego en un movimiento de protesta contra el poder, de los más importantes desde la proclamación de la república islámica en 1979.
Al menos 3.428 manifestantes murieron, según el último balance de la ONG Iran Human Rights (IHR), con sede en Noruega, que registra más de 10.000 detenciones.
Hasta el miércoles Estados Unidos amenazaba con una intervención militar si el país no renunciaba a ejecutar a los manifestantes detenidos.
Advertido por los aliados del Golfo de los riesgos de repercusiones en la región, Estados Unidos matizó, aunque señaló que “todas las opciones seguían en la mesa”.
El presidente estadounidense, Donald Trump, dijo “gracias” el viernes al gobierno iraní por haber anulado “todos los ahorcamientos previstos” de manifestantes, luego de amenazar a Teherán con “serias consecuencias” si continúa la represión de las manifestaciones.
