Varios aviones militares rusos entraron en la zona de defensa aérea de Corea del Sur, informó el martes la agencia de noticias Yonhap, corrigiendo una información anterior según la cual un avión presuntamente norcoreano habría violado el espacio aéreo del país.

“Varios aviones militares rusos, y no norcoreanos, penetraron en la zona de identificación de defensa aérea de Corea del Sur (KADIZ) sobre el mar del Este”, indicó la agencia, en referencia a esta extensión de agua también conocida como mar de Japón, citando fuentes militares.

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