Resumen
Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.
Varios aviones militares rusos entraron en la zona de defensa aérea de Corea del Sur, informó el martes la agencia de noticias Yonhap, corrigiendo una información anterior según la cual un avión presuntamente norcoreano habría violado el espacio aéreo del país.
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