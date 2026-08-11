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Resumen

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Niñas afganas leen el Sagrado Corán dentro de un aula tradicional en la madrasa o escuela islámica Al Subhan en la aldea de Salihan, distrito de Panjwai, Kandahar, el 8 de julio de 2026. Foto: SANAULLAH SEIAM / AFP
Niñas afganas leen el Sagrado Corán dentro de un aula tradicional en la madrasa o escuela islámica Al Subhan en la aldea de Salihan, distrito de Panjwai, Kandahar, el 8 de julio de 2026. Foto: SANAULLAH SEIAM / AFP
/ SANAULLAH SEIAM
Por Agencia AFP

Unos 2,4 millones de jóvenes afganas están privadas de educación secundaria desde el regreso de los talibanes al poder hace cinco años, estima la Unesco, que pidió este martes poner fin a las “discriminaciones” en el país.

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