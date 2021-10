El pasado lunes 19 de octubre, un hombre se fugó de una cárcel de China. El espectacular momento quedó registrado por las cámaras de seguridad.

Ahora por su recaptura se ofrece una recompensa de 23.000 dólares.

El recluso, según muestra el video, estaba en el patio de trabajo cuando subió a un tejado al borde de la prisión y logró salir del lugar.

El video se compartió en redes sociales y los internautas quedaron impactados con la agilidad del hombre para evadir a los guardias y lograr su objetivo.

¿Quién es el fugitivo?

El prisionero se llama Zhu Xianjian y es de Corea del Norte. Él fue sentenciado a 11 años de cárcel por “cruce ilegal de fronteras, hurto y robo”, según publicó la cadena CNN.

Y es que, en el 2013, el hombre fue arrestado en China después de atravesar la frontera con Corea del Norte.

Zhu Xianjian es un fugitivo en China y desertor norcoreano. (Foto: prisión de Jilin. E.M.).

Sin embargo, esto no fue lo único ni lo “menos criminal” que hizo Zhun: al llegar a la ciudad de Tumen, asaltó varias casas, robó dinero, celulares, zapatos y ropa.

Según un reporte judicial, el hombre fue descubierto por una mujer, a quien le propinó una puñalada en la espalda.

Por fortuna, la mujer no murió.

El criminal fue capturado cuando intentaba huir en un taxi.

”Saqué un cuchillo atado a mi cintura y apuñalé a la abuela en la espalda. Entonces me di cuenta de que llevaba una cartera. Traté de quitársela, pero no me soltó, así que la apuñalé unas cuantas veces más”, dijo Zhu en la corte.

La fuga maestra

Volviendo al presente, el video del escape cautivó a muchos de internautas. La publicación del momento en Twitter llegó a 57,5 millones de reproducciones.

En el video se ve que Zhu escala el cobertizo y corre por el techo llevando una cuerda con la cual daña la cerca eléctrica que rodea la prisión.

Por último, hace un movimiento para trepar la reja de metal, ya sin temor de ser electrocutado, y desaparece.

Las autoridades buscaron alrededor de la zona y ofrecieron una considerable suma de 23 mil dólares para quien ayude a dar con su paradero.

¿Por qué la suma es tan alta? Según CNN, el monto supera “cinco veces el ingreso anual promedio de los residentes urbanos de Jilin y más de nueve veces el de los de las áreas rurales”.

Sin embargo, el aviso de la recompensa se eliminó de las redes sociales y se censuraron algunos hashtags y publicaciones relacionadas con el suceso.

¿Por qué escapó de la prisión faltando ‘tan poco’?

Aún no se sabe con exactitud por qué escapó. Sin embargo, varias especulaciones podrían dar indicios.

Según el reporte judicial, el norcoreano debía pagar 11 años de prisión y luego sería deportado a su país de origen.

En el 2017 y 2020, la sentencia de Zhu se redujo dos veces.

Esto pasó, según CNN, “por una muestra de remordimiento, buena disciplina y participación activa en educación ideológica, cultural y vocacional y trabajo laboral”.

Él iba a ser liberado en agosto del 2023. Son dos años largos, pero se especula que el futuro fue lo que lo obligó a escapar: tendría que retornar a Corea del Norte. Y lo haría como un desertor.

Según un reporte de Human Rights Watch, los desertores norcoreanos son considerados casi “criminales” en el país, por lo cual pueden sufrir diversas condenas penitenciarias.

