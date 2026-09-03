Un tribunal de Vietnam condenó este jueves a muerte a 11 personas y encarceló a más de 200 por tráfico de drogas ocultos en pasta de dientes proveniente de Francia, informaron medios oficiales de prensa

La operación implicaba a miembros de tripulación aérea vietnamitas, así como a ciudadanos de Vietnam que viven en Francia.

Los acusados transportaban drogas sintéticas hacia Vietnam en avión o a través de servicios internacionales de envío.

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En total, unas 227 personas fueron procesadas, de las cuales 11 fueron condenadas a la pena capital y 19 a cadena perpetua, en el marco de una de las condenas colectivas más importantes del país, informó el portal Tuoi Tre.

El cerebro de la red, juzgado en rebeldía, figura entre las personas condenadas a muerte. Los demás acusados recibieron penas que van desde 18 meses de prisión condicional hasta 29 años de cárcel.

Las autoridades desmantelaron la red a principios de 2023, cuando agentes de aduanas del aeropuerto de Ho Chi Minh descubrieron once kilos de drogas sintéticas (MDMA y ketamina) ocultos en más de 150 tubos de pasta de dientes, informaron medios estatales.

Esos tubos habían sido enviados desde Francia por cuatro empleados de Vietnam Airlines, que presuntamente habían aceptado transportar bienes de consumo no especificados a cambio de unos 450 dólares.

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No fueron procesados, al no existir pruebas de que supieran que transportaban estupefacientes.

En 2024, Vietnam condenó a 27 personas a muerte por tráfico de drogas procedentes de Camboya. Once personas, entre ellas dos policías, fueron condenadas a muerte el año pasado por tráfico de drogas procedentes de Laos.