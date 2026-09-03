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Esos tubos habían sido enviados desde Francia por cuatro empleados de Vietnam Airlines. (Foto: Freepik referencial)
Esos tubos habían sido enviados desde Francia por cuatro empleados de Vietnam Airlines. (Foto: Freepik referencial)
Por Agencia AFP

Un tribunal de Vietnam condenó este jueves a muerte a 11 personas y encarceló a más de 200 por tráfico de drogas ocultos en pasta de dientes proveniente de Francia, informaron medios oficiales de prensa

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