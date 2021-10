El presidente ruso, Vladimir Putin, le insinuó a una periodista estadounidense que era demasiado “hermosa” para entender su explicación del enfrentamiento de Rusia con Europa por el suministro de gas.

La periodista de la cadena estadounidense CNBC Hadley Gamble, que habló con el presidente ante una audiencia en vivo en la Semana de la Energía de Rusia en Moscú, abordó las recientes acusaciones de que Rusia estaba reteniendo el suministro de gas a Europa en un esfuerzo por elevar los precios.

Sus preguntas parecieron irritar a Putin, quien en un momento se dirigió a la audiencia y dijo en ruso: “Hermosa mujer, linda, le estoy diciendo una cosa. Al instante me dice lo contrario como si no hubiera escuchado lo que dije”, informó el sitio The Hill.

La periodista estadounidense, que lo entrevistó en inglés pero comprende ruso, le dijo a Putin que había “escuchado” lo que dijo y que quería saber por qué Rusia se había tomado su tiempo para aumentar el suministro de energía.

“Escuche. Le acabo de decir: ‘No se suministra gas a Europa a través de gasoductos’. Están siendo engañados. Estamos aumentando los suministros a Europa... Estamos aumentando, no disminuyendo los suministros “, dijo Putin.

“¿De verdad dije algo tan difícil de entender?”, añadió.

Su broma sexista -que generó indignación en Estados Unidos y tuvo repercusión también en las redes sociales- se produjo cuando los medios de comunicación propiedad del Kremlin que cubrían la visita de la subsecretaria de Estado Victoria Nuland a Rusia se burlaron de ella como una mujer simbólica en el gobierno , lamentando el “avance de la feminidad” en Occidente.

En el programa The Evening With Vladimir Soloviev , del canal estatal Rossiya-1 el politólogo Sergey Mikheyev afirmó: “Estamos presenciando un gran deterioro del análisis político y la toma de decisiones en Estados Unidos (...). Hay muchas razones para eso, pero personalmente creo que, entre otras cosas, esto claramente tiene que ver con el surgimiento y avance de la feminidad en Occidente”.

Los funcionarios occidentales acusaron recientemente a Putin de intentar explotar los crecientes precios del gas en Estados Unidos y Europa. Rusia suministra aproximadamente la mitad de las importaciones de gas natural de la UE, informó la cadena británica BBC.

La construcción del gasoducto Nord Stream 2, que se extenderá desde Rusia hasta Alemania, se completó el mes pasado, pero aún está a la espera de la autorización del regulador de energía de Alemania para comenzar a operar.

Después de la entrevista con Putin, Gamble publicó una fotografía de la portada del periódico ruso Kommersant, que mostraba su pierna extendida mientras estaba en el escenario con Putin.

“Mi mejor ángulo #feminismo #Rusia”, escribió Gamble en su pie de foto.

