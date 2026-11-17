El presidente ruso, Vladimir Putin, viaja este martes a China, donde participará los próximos dos días en su primera cumbre multilateral (APEC) con presencia occidental -Estados Unidos, Canadá y Australia- desde 2020.

Putin, contra el que pesa una orden de arresto por crímenes de guerra en Ucrania, asistió por última vez a una reunión junto a otros líderes occidentales hace casi siete años en Berlín, en una conferencia internacional sobre Libia, donde compartió tribuna con los líderes alemán, francés y británico.

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Desde entonces, únicamente ha participado en reuniones regionales -BRICS, CEI y OCS- y bilaterales con los presidentes de EE.UU., Joe Biden (2021) y Donald Trump (2025). Mientras, asistió por última vez a una cumbre de la APEC en 2017. No se descarta que viaje en diciembre a Florida para participar en la cumbre del G20, a la que no asiste desde que acudiera a Osaka en 2019.

Romper el aislamiento

Primero el COVID-19 y después la guerra han reducido considerablemente los movimientos del jefe del Kremlin, quien ha limitado casi todos sus viajes al continente asiático, con la excepción de Bielorrusia. Su último viaje a Occidente fue cuando se reunió con Biden en territorio neutral, Ginebra.

La salud y la seguridad del jefe del Estado preocupan mucho a las fuerzas de seguridad rusas desde la pandemia, por lo que el viaje de Putin a la ciudad china de Shenzhen para la cumbre de la APEC tiene una gran importancia para el Kremlin. De hecho, ya casi no efectúa viajes por regiones de la Rusia europea.

Enfrentada a Europa por la guerra en Ucrania y rodeada cada vez más por países con los que mantiene tensas relaciones -Finlandia y Suecia ingresaron en la OTAN, Estonia anunció el cierre de la frontera-, Rusia ha reorientado su política exterior a Asia, con especial énfasis en China, su mayor socio comercial.

El presidente de Rusia, Vladimir Putin, asiste a la cumbre de los países de la Organización del Tratado de Seguridad Colectiva (OTSC) en el Gran Palacio del Kremlin en Moscú el 11 de noviembre de 2026. (Foto de Artem Geodakyan / AFP). / ARTEM GEODAKYAN

Además, ha reforzado sus lazos con regímenes autoritarios como Corea del Norte y Birmania, y hecho negocios con otros como India, Vietnam o Indonesia.

Aunque no todos los países comparten sus planes en Ucrania, Moscú ha intentado atraer -como hizo la URSS con los países no alineados- a lo que llama “mayoría mundial”, liderada por países como India y Brasil, a los que considera candidatos a un puesto en el Consejo de Seguridad de la ONU.

A la vista de sus estrechas relaciones con EE.UU., el Kremlin no espera un boicot a la foto oficial de la cumbre, como sí le ocurrió al ministro de Exteriores ruso, Serguéi Lavrov, en la reunión del G20 en Florida.

Putin busca un puesto entre las grandes potencias

Putin, que intervendrá en la cumbre y en un foro empresarial, tiene previstos varios encuentros, aunque el más importante es el que mantendrá el jueves con sus colegas de EE.UU., Donald Trump, y China, Xi Jinping.

El Kremlin adelantó que tras dicha reunión se emitirá una declaración final, que las partes intentan ahora consensuar. Con todo, los expertos coinciden en que dicha tripartita será más que nada una cumbre simbólica en la que, pese a las preocupaciones de Ucrania y los europeos, no se decidirá el destino del mundo.

De hecho, las partes aún no se han puesto del todo de acuerdo en la agenda, ya que cada uno tiene sus propios intereses. Putin quiere hablar de Ucrania; Trump, de desarme nuclear; y Xi, del estrecho de Ormuz.

Según adelantó su portavoz, Dmitri Peskov, el líder ruso informará a sus colegas tanto a tres bandas como en las bilaterales sobre la marcha de la guerra y las negociaciones en Ucrania. Putin y Trump podrían abordar una posible misión humanitaria en la ciudad ucraniana de Kostiantínivka, similar a la realizada en la localidad de Oleshki con mediación de la primera dama, Melania.

Eso sí, Putin sí quiere aprovechar la ausencia de los europeos para presentar a los mandatarios chino y estadounidense su visión de la futura coexistencia pacífica en Europa, lo que incluye demandas como el veto ruso a la ampliación de la OTAN, algo que Bruselas considera inadmisible.

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