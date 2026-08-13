icono te lo cuento
00:0000:00
Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

El presidente de Rusia, Vladimir Putin, asiste a una reunión con el gobernador de la región de Sajalín en la isla de Iturup, una de las cuatro islas del archipiélago en disputa conocido como las Islas Kuriles en Rusia y los Territorios del Norte en Japón, el 13 de agosto de 2026. (Foto de Gavriil Grigorov / AFP).
El presidente de Rusia, Vladimir Putin, asiste a una reunión con el gobernador de la región de Sajalín en la isla de Iturup, una de las cuatro islas del archipiélago en disputa conocido como las Islas Kuriles en Rusia y los Territorios del Norte en Japón, el 13 de agosto de 2026. (Foto de Gavriil Grigorov / AFP).
/ GAVRIIL GRIGOROV
Por Agencia AFP

El presidente ruso, Vladimir Putin, realizó el jueves su primera visita a las islas Kuriles, un archipiélago en el centro de una disputa territorial con Japón, que emitió una enérgica protesta por la presencia del gobernante.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.