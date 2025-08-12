El presidente ruso, Vladimir Putin, y el líder de Corea del Norte, Kim Jong-un, llegan para una reunión en la residencia estatal de Kumsusan en Pionyang, el 19 de junio de 2024. (Foto de Gavriil Grigorov / POOL / AFP)
Putin y Kim prometen “reforzar su cooperación” antes de la cumbre Rusia-Estados Unidos
y el líder norcoreano, , se comprometieron a “reforzar su cooperación”, días antes de la cumbre que el mandatario ruso sostendrá con el estadounidense en , informó el miércoles la prensa estatal de Pionyang.

Se espera que el magnate republicano presione a Moscú durante su reunión el próximo viernes para que ponga fin a su conflicto en Ucrania, en el que Corea del Norte ha suministrado tropas a Rusia.

MIRA AQUÍ: Trump y Putin cara a cara en Alaska: ¿Negociarán el mapa de Ucrania a espaldas de Kiev?

Putin y Kim conversaron por teléfono el martes en un “ambiente cálido y de camaradería” y confirmaron su “voluntad de reforzar la cooperación en el futuro”,informó la agencia de noticias oficial norcoreana KCNA.

Putin expresó su agradecimiento por “el espíritu de sacrificio demostrado por el personal militar del Ejército Popular de Corea en la liberación de Kursk”, añadió el medio en referencia a la participación de Corea del Norte en la guerra de Rusia contra Ucrania.

Kim, por su parte, prometió que Corea del Norte “apoyará plenamente todas las medidas que adopte el liderazgo ruso en el futuro”.

Rusia y Corea del Norte han estrechado sus lazos en los últimos años, sobre todo luego de las operaciones conjuntas en territorio ucraniano.

MÁS INFORMACIÓN: Lavrov y Rubio confirman “enfoque positivo” respecto a cumbre Putin-Trump en Alaska

Los dos países también firmaron un pacto de defensa mutua el año pasado, cuando Putin visitó el hermético país.

Corea del Norte confirmó por primera vez en abril que había desplegado un contingente de sus soldados en el frente de Ucrania, junto a las tropas rusas.

Agence France-Presse fue fundada en 1835, lo que la convierte en la agencia de noticias más antigua del mundo. Distribuye contenido para más de 5 mil clientes en seis idiomas, gracias a una red de 1.700 periodistas y 2.400 colaboradores en 151 países.

