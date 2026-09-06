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Resumen

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Pasajeros varados descansan en un banco en el aeropuerto Soekarno-Hatta en Tangerang, Indonesia, el 6 de septiembre de 2026. (Foto de Syarief Akbar / AFP).
Pasajeros varados descansan en un banco en el aeropuerto Soekarno-Hatta en Tangerang, Indonesia, el 6 de septiembre de 2026. (Foto de Syarief Akbar / AFP).
/ SYARIEF AKBAR
Por Agencia AFP

Las autoridades indonesias cerraron el domingo ocho aeropuertos, entre ellos el principal de Yakarta, tras la erupción del volcán Anak Krakatoa, que dejó varados a más de 150.000 pasajeros.

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