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El presidente ruso, Vladimir Putin, el mandatario chino, Xi Jinping, y el presidente estadounidense, Donald Trump. (Fotos: AFP)
El presidente ruso, Vladimir Putin, el mandatario chino, Xi Jinping, y el presidente estadounidense, Donald Trump. (Fotos: AFP)
Por Agencia EFE

El presidente chino, Xi Jinping, dijo la semana pasada al mandatario estadounidense, Donald Trump, que el presidente ruso, Vladimir Putin, podría acabar arrepintiéndose de haber invadido Ucrania, informó el Financial Times en vísperas de la llegada del líder ruso a China.

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