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El presidente de China, Xi Jinping, asiste a una reunión con el primer ministro de Vietnam, Pham Minh Chinh (no aparece en la imagen), en la Oficina del Comité Central del Partido en Hanói el 14 de abril de 2025. (Foto de Minh Hoang / AFP).
El presidente de China, Xi Jinping, asiste a una reunión con el primer ministro de Vietnam, Pham Minh Chinh (no aparece en la imagen), en la Oficina del Comité Central del Partido en Hanói el 14 de abril de 2025. (Foto de Minh Hoang / AFP).
/ MINH HOANG
Por Agencia EFE

El presidente chino, Xi Jinping, abogó este lunes en una conversación telefónica con el príncipe heredero de Arabia Saudí, Mohamed bin Salmán, por un alto el fuego “inmediato e integral” y por asegurar una libre navegación por el estrecho de Ormuz.

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