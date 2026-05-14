Escuchar
00:0000:00
Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

El presidente de C Xi Jinping (derecha) y el presidente de Estados Unidos Donald Trump visitan el Templo del Cielo en Beijing el 14 de mayo de 2026. . (Foto de Brendan SMIALOWSKI / AFP).
El presidente de C Xi Jinping (derecha) y el presidente de Estados Unidos Donald Trump visitan el Templo del Cielo en Beijing el 14 de mayo de 2026. . (Foto de Brendan SMIALOWSKI / AFP).
/ BRENDAN SMIALOWSKI
Por Agencia AFP

El presidente de China, Xi Jinping, advirtió este jueves a su homólogo de Estados Unidos, Donald Trump, que una gestión inadecuada de la cuestión de Taiwán podría empujar a ambos países a un “conflicto”, en una contundente declaración durante su cumbre en Beijing.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.