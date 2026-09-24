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Resumen

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El presidente de China Xi Jinping (i) y el de Estados Unidos Donald Trump (d) pasan revista a las tropas durante la ceremonia de recibimiento en la Casa Blanca en Washington, DC. Xi Jinping está en una visita de tres días a los Estados Unidos. Foto: EFE/JIM LO SCALZO
El presidente de China Xi Jinping (i) y el de Estados Unidos Donald Trump (d) pasan revista a las tropas durante la ceremonia de recibimiento en la Casa Blanca en Washington, DC. Xi Jinping está en una visita de tres días a los Estados Unidos. Foto: EFE/JIM LO SCALZO
Por Agencia EFE

El presidente chino, Xi Jinping, anunció este jueves ante su homólogo estadounidense, Donald Trump, que dos nuevos osos panda gigantes procedentes de China llegarán en los próximos días al zoo de Atlanta (Georgia), en un nuevo ejemplo de la llamada “diplomacia del panda” de Pekín.

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