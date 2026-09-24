El presidente chino, Xi Jinping, anunció este jueves ante su homólogo estadounidense, Donald Trump, que dos nuevos osos panda gigantes procedentes de China llegarán en los próximos días al zoo de Atlanta (Georgia), en un nuevo ejemplo de la llamada “diplomacia del panda” de Pekín.

El mandatario chino hizo el anuncio durante la ceremonia de bienvenida que Trump le ofreció con motivo de la primera visita de Estado de Xi a la Casa Blanca en más de una década.

“En apenas unos días, los pandas gigantes Ping Ping y Fu Shuang llegarán al Zoo de Atlanta para conocer al público estadounidense”, declaró Xi ante Trump, las primeras damas y las delegaciones de Estados Unidos y China.

Xi calificó el acuerdo como “una buena noticia” y elogió el programa de préstamo de pandas como un ejemplo de la “amistad entre chinos y estadounidenses”.

En 2024, el zoo de Atlanta devolvió a China sus dos ejemplares de panda, tras concluir un préstamo de 25 años.

El presidente de Estados Unidos Donald Trump y el presidente de China Xi Jinping en una reunión bilateral en la Casa Blanca, el 24 de septiembre de 2026. (Foto de Brendan SMIALOWSKI / AFP). / BRENDAN SMIALOWSKI

Ese mismo año, dos pandas llegaron al zoológico de Washington, fruto de un acuerdo entre ambos países anunciado durante una reunión entre Xi y el entonces presidente estadounidense, Joe Biden.

La llamada “diplomacia del panda” es una práctica utilizada por China durante décadas, basada en el préstamo temporal de pandas gigantes como símbolo de amistad con otros países y herramienta de proyección cultural.

VIDEO RECOMENDADO