El presidente de China, Xi Jinping, aseguró este jueves en la apertura del banquete de honor a su homólogo estadounidense, Donald Trump, que las aspiraciones del “gran rejuvenecimiento” chino son compatibles con las de “hacer Estados Unidos grande de nuevo”, como se conoce al movimiento “Make America Great Again”.

Xi trazó paralelismos con el plan de China para los próximos 15 años, que está “avanzando en la modernización de China a través de desarrollo de alta calidad”, y la celebración de los 250 años de la independencia de Estados Unidos y el espíritu de “patriotismo, innovación y de pioneros” que representa.

“Lograr el rejuvenecimiento de la nación china y hacer Estados Unidos grande de nuevo pueden proceder totalmente en paralelo, reforzarse mutuamente y beneficiar al mundo”. afirmó.

El presidente estadounidense Donald Trump brinda durante un banquete de Estado con el presidente chino Xi Jinping en el Gran Salón del Pueblo en Beijing, el 14 de mayo de 2026. (Foto de Brendan SMIALOWSKI / AFP). / BRENDAN SMIALOWSKI

Posteriormente, Trump brindó por la “prosperidad de China y los Estados Unidos” y por un futuro “brillante” para las relaciones de amistad entre los dos países, mientras Xi aseguró durante su discurso que ambos creen que mantienen la “relación bilateral más importante del mundo”.

“Debemos asegurarnos de que funciona y nunca se echa a perder”, remarcó Xi.

La cena de gala tiene lugar en un salón del Gran Palacio de Pueblo y entre los asistentes están los altos funcionarios de ambos países, así como empresarios de las principales compañías chinas y estadounidenses.

Trump subrayó el “vínculo de respeto” entre los dos países, que se puede trazar hasta el origen de Estados Unidos, y dijo que es “una de las relaciones más trascendentales en la historia”, la cual definió como “especial”.

“Ambos valoramos el trabajo duro, el valor, el coraje y obtener logros”, apuntó Trump, quien añadió: “los dos tenemos la oportunidad de nutrirnos de esos valores para crear un futuro de gran prosperidad, cooperación y felicidad”.