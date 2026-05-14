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El presidente de China Xi Jinping brinda durante un banquete de Estado en honor del presidente de Estados Unidos Donald Trump en el Gran Salón del Pueblo en Beijing, el 14 de mayo de 2026. (Foto de Brendan SMIALOWSKI / AFP).
El presidente de China Xi Jinping brinda durante un banquete de Estado en honor del presidente de Estados Unidos Donald Trump en el Gran Salón del Pueblo en Beijing, el 14 de mayo de 2026. (Foto de Brendan SMIALOWSKI / AFP).
/ BRENDAN SMIALOWSKI
Por Agencia EFE

El presidente de China, Xi Jinping, aseguró este jueves en la apertura del banquete de honor a su homólogo estadounidense, Donald Trump, que las aspiraciones del “gran rejuvenecimiento” chino son compatibles con las de “hacer Estados Unidos grande de nuevo”, como se conoce al movimiento “Make America Great Again”.

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