El presidente chino, Xi Jinping, estrecha la mano del presidente brasileño, Lula da Silva, después de una ceremonia de firma y una conferencia de prensa conjunta, en el Gran Salón del Pueblo en Beijing, el 13 de mayo de 2025. (Foto de TINGSHU WANG / AFP)
Xi dice a Lula que China y Brasil pueden dar ejemplo de “autosuficiencia” en el Sur Global
El presidente de , , dijo el martes en una llamada telefónica a su homólogo brasileño, , que ambos países pueden dar ejemplo de “autosuficiencia” en el Sur Global, informó la prensa estatal del gigante asiático.

En los últimos meses, ambos líderes han tratado de presentar a sus países como firmes defensores del sistema comercial multilateral, en marcado contraste con la ofensiva arancelaria del presidente estadounidense, Donald Trump.

MIRA AQUÍ: A sus 79 años, Lula apunta al 2026: “El eje de la campaña sería la batalla contra el extremismo de derecha”

Xi afirmó que China “trabajará con Brasil para dar ejemplo de unidad y autosuficiencia entre los principales países del Sur Global” y “construir conjuntamente un mundo más justo y un planeta más sostenible, según la agencia pública de noticias Xinhua.

También dijo que “todos los países deben unirse y oponerse firmemente al unilateralismo y al proteccionismo”, añadió Xinhua, en una referencia velada a los aranceles estadounidenses.

La presidencia brasileña indicó en un comunicado que la conversación telefónica duró aproximadamente una hora, durante la cual Lula y Xi discutieron sobre varios temas como la guerra en Ucrania y la lucha contra el cambio climático.

Ambos coincidieron en el papel del G20 y de los BRICS en la defensa del multilateralismo”, reiteró la nota.

MÁS INFORMACIÓN: Corte Suprema de Brasil ordena “prisión domiciliaria” para expresidente Bolsonaro por incumplir restricciones

Los mandatarios también “se comprometieron a ampliar el alcance de la cooperación en sectores como la salud, el petróleo y el gas, la economía digital y los satélites”, añadió el gobierno brasileño.

La llamada telefónica se produce después de que Lula indicara la semana pasada que planeaba hablar con los líderes de India y China para estudiar una respuesta coordinada a los aranceles estadounidenses.

Agence France-Presse fue fundada en 1835, lo que la convierte en la agencia de noticias más antigua del mundo. Distribuye contenido para más de 5 mil clientes en seis idiomas, gracias a una red de 1.700 periodistas y 2.400 colaboradores en 151 países.

