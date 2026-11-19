El encuentro concluyó con una “declaración de paz” de cuatro puntos: reformar la ONU para afrontar mejor los desafíos internacionales, aumentar la producción y el suministro de petróleo y derivados para garantizar la estabilidad energética, evitar que la Corte Penal Internacional (CPI) “abuse de sus competencias” —una crítica indirecta a la orden de arresto contra Putin por la guerra en Ucrania—, y abrir un diálogo sobre desarme nuclear y no proliferación.

La guerra en Ucrania también estuvo presente en las conversaciones, pero no figuró en la declaración final.

El presidente de Rusia, Vladimir Putin, el presidente de China, Xi Jinping, y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, mantienen una reunión trilateral en la Villa Kylin, en Shenzhen, el 19 de noviembre de 2026. (Sergei BOBYLYOV AFP). / SERGEI BOBYLYOV

Putin aseguró que abordó el conflicto con Xi y Trump, mientras que el mandatario estadounidense expresó su expectativa de que Moscú y Kiev quieran poner fin a las hostilidades.

En materia nuclear, los tres líderes coincidieron en que una guerra atómica no tendría ganadores. Trump pidió reducir los arsenales y evitar el uso de estas armas, mientras Xi reclamó su eliminación completa y advirtió sobre los riesgos que representan para la humanidad. Son una “espada de Damocles”, dijo.

El presidente de Rusia Vladimir Putin habla con los medios de comunicación tras una reunión trilateral con el presidente de Estados Unidos y el presidente de China en Shenzhen, el 19 de noviembre de 2026. (Foto de Vyacheslav PROKOFYEV / AFP). / VYACHESLAV PROKOFYEV

Tras la cumbre, Putin declaró y comparó la reunión con la Conferencia de Yalta de 1945, al considerar que, como entonces, las grandes potencias deberán reconocer la realidad internacional surgida de los conflictos actuales, en una alusión directa a la guerra en Ucrania.

El presidente ruso aseguró que su país no desea continuar la guerra y dijo que está dispuesto a alcanzar un acuerdo, pero insistió en que Ucrania debe aceptar las condiciones y la situación territorial actual.

También afirmó que su país acepta propuestas estadounidenses sobre las garantías de seguridad para Ucrania, siempre que estas se integren en una arquitectura de seguridad europea que también contemple los intereses rusos.

Asimismo, anunció que Moscú invitó por canales diplomáticos a representantes de la Unión Europea para que expongan su posición sobre futuras negociaciones de paz.

"Una ocasión para que los tres se puedan declarar vencedores"

El presidente de Rusia, Vladimir Putin, el presidente de China, Xi Jinping, y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, llegan a una reunión trilateral en la Villa Kylin, en Shenzhen, el 19 de noviembre de 2026. (Foto de Vyacheslav PROKOFYEV / AFP). / VYACHESLAV PROKOFYEV

El analista internacional Enrique Banús considera que la histórica cumbre constituye una demostración de poder de las tres grandes potencias, que buscan proyectar la imagen de que tienen la capacidad de definir el futuro del orden internacional por encima del resto de los países.

Banús destaca especialmente la fotografía de los tres mandatarios sentados alrededor de una mesa circular en Shenzhen, con Xi Jinping en el centro, y califica la reunión como una “conjunción tremenda” y una escenificación de sus ambiciones geopolíticas.

“Es una escenificación perfecta de que el resto de los países son despreciables, por así decir. Ellos tres van a ser los que organicen el futuro del mundo”, sostiene.

Indica que el encuentro representa un triunfo político principalmente para Xi y, en segundo lugar, para Putin, mientras que cuestiona qué obtiene realmente Trump de esta reunión. Banús insiste en que la imagen de los tres líderes juntos constituye una señal de que las grandes potencias pretenden reforzar su protagonismo en las decisiones globales.

Para el embajador Juan Álvarez Vita, la cumbre permitió a los tres líderes proyectar una imagen de victoria política ante sus respectivas audiencias, “considerando la situación interna de cada uno”.

La comparación con Yalta

Winston Churchill, Franklin Delano Roosevelt y Joseph Stalin en Yalta, Crimea, el 4 de febrero de 1945. Xi Jinping, Donald Trump y Vladimir Putin en Shenzhen, el 19 de noviembre de 2026. (Foto de Doug Mills / varias fuentes / AFP). / STF DOUG MILLS

Banús califica de “macabro” el paralelismo que Putin estableció entre la cumbre de Shenzhen y la Conferencia de Yalta de 1945, cuando los líderes de las potencias vencedoras de la Segunda Guerra Mundial discutieron las bases del orden internacional de posguerra.

Para el analista, esta referencia refuerza la idea de que los tres mandatarios pretenden presentarse como los protagonistas de las decisiones globales, relegando a otros actores internacionales, particularmente a Europa.

Álvarez Vita también destaca la comparación que Putin hizo entre la cumbre y Yalta. Y en este punto, uno de los aspectos que más le llamó la atención fue que la guerra en Ucrania estuviera presente en las conversaciones, pero desapareció de la declaración final.

Álvarez Vita cree que Estados Unidos pudo haber buscado evitar que Ucrania figure en la declaración final, porque Trump no desearía que China aparezca como un actor central en una eventual solución negociada del conflicto. “Donald Trump intenta posicionarse como el principal impulsor de un eventual acuerdo entre Moscú y Kiev”, anota.

“Poniéndome en la cabeza de Trump, él posiblemente quiere atribuirse el triunfo del cese de la guerra entre Rusia y Ucrania, y que no participe un tercero que no ha intervenido mayormente en el asunto, que es China”, explica.

Para Banús, la omisión de Ucrania podría interpretarse como una señal de que los líderes consideran que sus conversaciones están orientadas a asuntos de alcance global y no a conflictos específicos.

“Yo creo que no le han querido dar a Ucrania tampoco el privilegio de ser el único conflicto que mencionan”, señala.

Plantea que la ausencia de Ucrania en el documento puede transmitir la idea de que las tres potencias se consideran por encima de los conflictos regionales y están concentradas en cuestiones de mayor alcance geopolítico.

“Nosotros nos movemos en otras dimensiones mucho más globales, mucho más universales, y esto es un conflicto menor, por así decir”, sostiene.

Sin embargo, aclara que no existe una explicación oficial sobre las razones por las que Ucrania quedó fuera del documento final.

La preocupación por una guerra nuclear

El presidente ruso Vladimir Putin y el presidente estadounidense Donald Trump se dan la mano durante una reunión celebrada al margen de la Cumbre de la APEC en Shenzhen, China, el 19 de noviembre de 2026. (Foto de Vyacheslav PROKOFYEV / AFP). / VYACHESLAV PROKOFYEV

Respecto al compromiso de las tres potencias de abrir un diálogo para reducir los riesgos nucleares y evitar la proliferación de armas atómicas, Álvarez Vita considera que constituye un reconocimiento explícito de las consecuencias devastadoras que tendría una confrontación entre ellas.

“Ahí, naturalmente, han dicho: mira, si tú me golpeas, vas a morir. Yo también, nos estamos jugando la vida los tres”, afirma al explicar el mensaje detrás de la declaración conjunta.

El embajador advierte que el potencial nuclear de China, Estados Unidos y Rusia representa una amenaza que obliga a sus líderes a ser conscientes de los riesgos de una escalada militar. Agrega que también se debe tener en cuenta el arsenal atómico de Corea del Norte, país aliado de Beijing, que igualmente constituye un factor de preocupación para la seguridad internacional.

“Ahí están jugando con fuego y son testigos y conscientes de eso”, remarca.

Banús expresa escepticismo sobre el compromiso de Xi, Trump y Putin de abrir un diálogo para reducir los riesgos nucleares y evitar la proliferación. Cree que la declaración tiene, por ahora, un carácter principalmente político y que no necesariamente se traducirá en medidas concretas de desarme.

“Es un tema para la galería”, afirma Banús al ser consultado sobre si los tres mandatarios están realmente preocupados por el riesgo de una confrontación nuclear.

El analista señala particularmente el caso de China, cuyo Gobierno considera que su arsenal atómico es significativamente inferior al de Estados Unidos y Rusia, por lo que no tendría interés en reducirlo en las actuales circunstancias.

Banús advierte que China está ampliando sus capacidades nucleares y que, por tanto, el compromiso anunciado en Shenzhen difícilmente supondrá una reducción inmediata de los arsenales.

Aun así, considera que cualquier eventual negociación entre Washington y Moscú para restablecer mecanismos de control de armamentos sería positiva, en un escenario marcado por la ausencia de acuerdos vigentes entre ambas potencias.

La reforma de Naciones Unidas y el poder de veto

El presidente de China, Xi Jinping (C), el de Estados Unidos, Donald Trump, y el de Rusia, Vladimir Putin, caminan a su llegada a una reunión trilateral en la Villa Kylin, en Shenzhen el 19 de noviembre de 2026. (Foto de Doug MILLS / AFP). / DOUG MILLS

Con respecto al compromiso de impulsar una reforma de Naciones Unidas, Álvarez Vita cuestiona las desigualdades que persisten en el funcionamiento del Consejo de Seguridad.

El diplomático recordó que el poder de veto de sus cinco miembros permanentes —Estados Unidos, Rusia, China, Francia y Reino Unido— condiciona las decisiones del organismo y limita la igualdad entre los Estados.

“Mientras que eso exista, pues no se puede hablar de una igualdad entre los Estados”, afirma.

Sin embargo, reconoce que el veto también ha funcionado como un mecanismo de contención frente a posibles conflictos internacionales de mayor escala.

Mientras que Banús cuestiona los acuerdos referidos a la reforma de la ONU y a las limitaciones de organismos como la Corte Penal Internacional (CPI).

Indica que ambos planteamientos reflejan la voluntad de los tres mandatarios de reivindicar su capacidad para establecer las reglas internacionales y cuestionar los mecanismos que podrían limitar su poder.

“Esto es claramente la declaración de tres personajes convencidos de que ellos son los que definen las reglas del orden internacional”, afirma Banús.

El experto considera que la cumbre proyecta una visión del orden internacional en la que las grandes potencias buscan tener mayor margen de maniobra frente a las instituciones multilaterales y sus mecanismos de control.