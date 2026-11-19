El presidente chino, Xi Jinping, exigió hoy a su par estadounidense, Donald Trump, que “haga lo correcto” acerca de Taiwán, territorio sobre el que Pekín reclama la soberanía, para “evitar grandes contratiempos” en las relaciones entre las dos potencias.

TE PUEDE INTERESAR: Xi Jinping, Donald Trump y Vladimir Putin abordan Ucrania y el desarme nuclear en una reunión inédita en China

“Las divergencias que no puedan resolverse de inmediato deben gestionarse de forma constructiva para evitar que las contradicciones se agraven” , aseguró Xi durante su reunión bilateral con Trump, celebrada esta mañana en Shenzhen (sureste de China) en los márgenes de la cumbre de líderes del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC).

Siempre según el comunicado que publicó el Ministerio de Asuntos Exteriores chino tras el encuentro, Trump aseguró que Estados Unidos “no apoya la independencia de Taiwán”, en referencia a la hipotética constitución ‘de iure’ de la isla como un Estado pese a que ya se gobierna ‘de facto’ de forma autónoma desde 1949.

En cualquier caso, la Cancillería consideró que la reunión fue “positiva y constructiva”.

Xi consideró que las relaciones con Estados Unidos “se mantienen estables y positivas por lo general”, algo que “reporta beneficios tangibles a los pueblos de ambos países y aporta estabilidad y certidumbre al mundo”.

El líder chino afirmó que, junto a Trump, han “dotado” a los lazos bilaterales de “un nuevo contenido basado en el respeto, la equidad y la reciprocidad”, y pidió “garantizar que este gran barco navegue siempre por la ruta correcta”.

Un liderazgo “insustituible”

Entre las áreas en las que destacó el éxito de la cooperación figuran la lucha contra las drogas, la repatriación de inmigrantes ilegales o la lucha contra el fraude telemático.

“ La construcción de una relación estratégica y estable entre China y Estados Unidos es una empresa pionera sin precedentes , que requiere audacia para innovar, pies en la tierra y capacidad para llevar a buen término los proyectos. El papel de liderazgo de la diplomacia entre los jefes de Estado de China y Estados Unidos es insustituible”, incidió Xi.

Acerca de la regulación de la inteligencia artificial (IA), uno de los puntos de contención entre Pekín y Washington, Xi reiteró que ambos países deben “reforzar la coordinación” para “prevenir los riesgos de seguridad” relacionados con esta tecnología y “garantizar que esta permanezca siempre bajo el control humano”.

Al inicio del encuentro, Trump declaró que ambos estaban “buscando cómo ayudar con respecto a la guerra de Rusia y Ucrania”, ya que “nos gustaría verla acabar”, y también habló del interés común en garantizar que “la energía circule por el estrecho de Ormuz” y evitar que Irán se haga con armamento nuclear.

Tras su encuentro, esta misma tarde Trump y Xi celebran una inédita cumbre trilateral con el presidente ruso, Vladimir Putin, sobre la que el mandatario estadounidense mostró su esperanza de que “salga algo”, en referencia a posibles soluciones para poner fin a la guerra de Ucrania.

Aparte de las guerras en Irán y Ucrania, uno de los temas que estarán sobre la mesa será la reducción de arsenales nucleares, aunque la Casa Blanca quiso rebajar las expectativas sobre la posibilidad de alcanzar un acuerdo al respecto.

VIDEO RECOMENDADO