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El presidente chino, Xi Jinping, en una imagen de archivo. Foto: EFE/Mark R. Cristino
El presidente chino, Xi Jinping, en una imagen de archivo. Foto: EFE/Mark R. Cristino
Por Agencia EFE

El presidente chino, Xi Jinping, habló este martes por teléfono con Luiz Inácio Lula da Silva para felicitarle por su reelección como presidente de Brasil y resaltó en la conversación la contribución del líder brasileño al desarrollo que han experimentado las relaciones entre ambos países.

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