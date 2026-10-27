El presidente chino, Xi Jinping, habló este martes por teléfono con Luiz Inácio Lula da Silva para felicitarle por su reelección como presidente de Brasil y resaltó en la conversación la contribución del líder brasileño al desarrollo que han experimentado las relaciones entre ambos países.

El líder chino afirmó que concede gran importancia a las relaciones chino-brasileñas y que está dispuesto a trabajar con Lula para la construcción de una “comunidad de futuro compartido” que alcance “nuevos niveles”, según un comunicado difundido por los medios estatales.

“Los vínculos bilaterales han reforzado su carácter global, estratégico y de largo plazo, y se han convertido en un modelo de unidad y cooperación entre los países del Sur Global”, subraya el mensaje, que recuerda que ambos líderes “han mantenido una comunicación estrecha” en los últimos años.

El vicepresidente chino, Han Zheng, también envió un mensaje de felicitación al vicepresidente reelegido de Brasil, Geraldo Alckmin.

Pekín ya felicitó a Lula por su histórica reelección a través del portavoz del Ministerio chino de Exteriores Guo Jiakun, que este lunes aseguró que China “está dispuesta a trabajar con Brasil para seguir avanzando en la construcción de una “comunidad de futuro compartida”.

El líder del Partido de los Trabajadores (PT) obtuvo un 51,79 % de los votos, frente al 48,21 % del candidato de la extrema derecha, Flávio Bolsonaro, lo que supone una diferencia de más de cuatro millones de votos: 64,2 millones de votos contra 59,8 millones de Bolsonaro.

El presidente chino, Xi Jinping, estrecha la mano del presidente brasileño, Lula da Silva, después de una ceremonia de firma y una conferencia de prensa conjunta, en el Gran Salón del Pueblo en Beijing, el 13 de mayo de 2025. (Foto de TINGSHU WANG / AFP) / TINGSHU WANG

Tras conocerse los resultados, el mandatario reelecto afirmó que su victoria representa una “derrota de la mentira y del negacionismo” y prometió que haría “el mejor mandato que un presidente hizo jamás en este país”.

Sobre las declaraciones del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que dijo que estos comicios le parecieron “otras elecciones fraudulentas”, el vocero solo comentó este martes que “China respeta la elección soberana del pueblo brasileño”.

La victoria de Lula consolida el acercamiento político y económico entre Brasilia y Pekín, una asociación que una victoria del hijo del expresidente Jair Bolsonaro habría enfriado, además de restar impulso a la cooperación en los BRICS, indicaron analistas locales.

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