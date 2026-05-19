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El presidente ruso Vladimir Putin y el presidente chino Xi Jinping inspeccionan una guardia de honor durante una ceremonia de bienvenida en el Gran Salón del Pueblo en Beijing, China, el 20 de mayo de 2026. (EFE/EPA/Maxim Shemetov)
El presidente ruso Vladimir Putin y el presidente chino Xi Jinping inspeccionan una guardia de honor durante una ceremonia de bienvenida en el Gran Salón del Pueblo en Beijing, China, el 20 de mayo de 2026. (EFE/EPA/Maxim Shemetov)
/ Maxim Shemetov / POOL
Por Agencia EFE

El presidente chino, Xi Jinping, recibió este miércoles con honores en el Gran Palacio del Pueblo de Beijing a su homólogo ruso, Vladímir Putin, que llegó la víspera a China para su vigesimoquinta visita al país, menos de una semana después del viaje realizado por el mandatario estadounidense, Donald Trump.

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