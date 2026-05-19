El presidente chino, Xi Jinping, recibió este miércoles con honores en el Gran Palacio del Pueblo de Beijing a su homólogo ruso, Vladímir Putin, que llegó la víspera a China para su vigesimoquinta visita al país, menos de una semana después del viaje realizado por el mandatario estadounidense, Donald Trump.

Xi dio la bienvenida a Putin en la escalinata del Gran Palacio del Pueblo, situado en la plaza de Tiananmen, engalanada con banderas de China y Rusia para la ceremonia oficial de recepción.

Tras el saludo entre ambos mandatarios, una banda militar interpretó los himnos nacionales de los dos países, mientras se efectuaba la tradicional salva de bienvenida, tras lo cual ambos líderes pasaron revista a la guardia de honor.

La jornada de este miércoles constituye el momento central de la visita de Estado de Putin, que tiene en la agenda la guerra en Ucrania, la situación en Oriente Medio y posibles avances en acuerdos energéticos.

Según la parte rusa, Xi y Putin firmarán alrededor de 40 acuerdos, incluidas declaraciones conjuntas sobre el fortalecimiento de su asociación estratégica y sobre el desarrollo de un nuevo orden internacional.

El viaje coincide con el 25.º aniversario del Tratado de Buena Vecindad, Amistad y Cooperación entre China y Rusia y con el 30.º aniversario del establecimiento de su asociación estratégica, dos efemérides que ambos gobiernos han usado para subrayar la continuidad de sus vínculos.

El Diario del Pueblo, rotativo del Partido Comunista de China (PCCh, gobernante), señaló este miércoles que las relaciones entre Beijing y Moscú atraviesan “el mejor momento de su historia” y defendió que la visita permitirá elevar los lazos bilaterales “a un nivel más profundo y más alto”.

Putin difundió antes de aterrizar en Beijing un mensaje dirigido al pueblo chino en el que calificó a Xi de “buen amigo”, afirmó que las relaciones entre ambos países han alcanzado un nivel “sin precedentes” y sostuvo que Moscú y Beijing desempeñan un papel “estabilizador” en la escena internacional.

Poco antes del inicio de la invasión rusa a gran escala de Ucrania en 2022, Xi y Putin proclamaron en Beijing una “amistad sin límites”, una fórmula que desde entonces ha acompañado el estrechamiento de los vínculos políticos, comerciales y energéticos entre ambos países.

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