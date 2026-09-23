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Resumen

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El presidente de China Xi Jinping asiste a una ceremonia de firma de un acuerdo con el presidente ruso tras sus conversaciones en Beijing el 20 de mayo de 2026. (Foto de Alexander KAZAKOV / AFP).
El presidente de China Xi Jinping asiste a una ceremonia de firma de un acuerdo con el presidente ruso tras sus conversaciones en Beijing el 20 de mayo de 2026. (Foto de Alexander KAZAKOV / AFP).
/ ALEXANDER KAZAKOV
Por BBC News Mundo

El presidente de China, Xi Jinping, llegará este miércoles a Washington DC en la que será su primera visita de Estado a Estados Unidos en 11 años.

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