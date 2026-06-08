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Una mujer pasa junto a una pantalla de televisión que muestra un noticiero con imágenes de archivo de la reunión de 2019 entre el presidente chino Xi Jinping y el líder norcoreano Kim Jong-un. (Foto de Jung Yeon-je / AFP).
Una mujer pasa junto a una pantalla de televisión que muestra un noticiero con imágenes de archivo de la reunión de 2019 entre el presidente chino Xi Jinping y el líder norcoreano Kim Jong-un. (Foto de Jung Yeon-je / AFP).
/ JUNG YEON-JE
Por Agencia AFP

El presidente chino, Xi Jinping, expresó su voluntad de llevar las relaciones con Corea del Norte a un “nuevo nivel”, al iniciar este lunes su primera visita en siete años a este hermético país asiático, dotado del arma nuclear.

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