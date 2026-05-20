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En esta fotografía de agencia distribuida por la agencia estatal rusa Sputnik, el presidente de Rusia, Vladímir Putin, y el presidente de China, Xi Jinping, intercambian documentos durante una ceremonia de firma tras sus conversaciones en Pekín el 20 de mayo de 2026. Foto: Alexander KAZAKOV / POOL / AFP
En esta fotografía de agencia distribuida por la agencia estatal rusa Sputnik, el presidente de Rusia, Vladímir Putin, y el presidente de China, Xi Jinping, intercambian documentos durante una ceremonia de firma tras sus conversaciones en Pekín el 20 de mayo de 2026. Foto: Alexander KAZAKOV / POOL / AFP
/ ALEXANDER KAZAKOV
Por Agencia AFP

Los presidentes de China y Rusia, Xi Jinping y Vladimir Putin, ratificaron este miércoles la solidez de sus relaciones bilaterales frente a las turbulencias del mundo, menos de una semana después de que Beijing recibiera también al estadounidense Donald Trump.

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