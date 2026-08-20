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Esta fotografía, distribuida por el Tribunal Popular Intermedio de Shenzhen el 20 de agosto de 2026, muestra al fundador de Evergrande, Xu Jiayin (C), durante un juicio en Shenzhen, provincia de Guangdong, en el sur de China. (AFP).
Esta fotografía, distribuida por el Tribunal Popular Intermedio de Shenzhen el 20 de agosto de 2026, muestra al fundador de Evergrande, Xu Jiayin (C), durante un juicio en Shenzhen, provincia de Guangdong, en el sur de China. (AFP).
/ HANDOUT
Por Agencia EFE

El fundador del endeudado gigante inmobiliario chino Evergrande, Xu Jiayin, fue condenado hoy en primera instancia a cadena perpetua y a entregar todos sus bienes al ser declarado culpable de diversos delitos como falsear información financiera, emisión fraudulenta de acciones, sobornos o desfalco.

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