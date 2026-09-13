El príncipe heredero saudí, Mohammed bin Salman, llamó el jueves dos veces al presidente estadounidense, Donald Trump, para pedirle que atacase a los hutíes del Yemen, mientras que el comandante del Centcom (Comando Central de Estados Unidos), Brad Cooper, viajó el jueves a Arabia Saudita para mantener “reuniones urgentes de coordinación”, informó este viernes Axios.

Tanto la embajada saudí en Washington como la Casa Blanca no hicieron ningún comentario al respecto de las reuniones previstas de Cooper en el país ubicado en la península arábiga, según el portal estadounidense.

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Por otro lado, las llamadas de Bin Salman a Trump instándole a atacar a los hutíes tuvieron lugar mientras que el grupo rebelde, respaldado por Irán, se acercaba a un punto estratégico en el Mar Rojo cercano al estrecho de Bab al Mandeb, un paso de vital importancia para el comercio mundial ahora que Ormuz permanece interrumpido por Irán.

Trump optó por declinar la propuesta saudí, según aseguraron funcionarios estadounidenses a Axios, ya que, por ahora, Trump “no tiene previsto intervenir directamente” contra los hutíes.

No obstante, un funcionario estadounidense afirmó que la administración proporcionaría a Arabia Saudí información de inteligencia sobre los hutíes, así como datos sobre sus objetivos.

Estados Unidos no quiere abrir otro frente

En julio, Arabia Saudita pidió a Estados Unidos respaldo político para atacar el aeropuerto de Saná tras impedir que un avión que transportaba a altos funcionarios hutíes que volvían del funeral del exlíder supremo iraní Ali Jameneí a Yemen aterrizase allí.

Washington le brindó su apoyo, a pesar de que Riad mantuvo que no necesitaba su asistencia militar.

Ahora, la petición por parte del príncipe heredero saudí a EE.UU. supone un cambio al haber solicitado ayuda militar directa al país americano, cuyo presidente mantiene, según afirma Axios, que su objetivo es mantener a sus fuerzas centradas en Irán y en Ormuz para evitar abrir otro frente.

Según un funcionario estadounidense, afirmó Axios, unos 200 militares de Estados Unidos ya están en Arabia Saudita prestando “apoyo no bélico”.

Mientras, los hutíes avanzan por el distrito de Dhubab, en la costa suroccidental del Yemen y cerca del estrecho de Bab al Mandeb, hacia la estratégica isla de Mayun -también conocida como Perim-, según informaron a EFE fuentes militares yemeníes este viernes.

Si las fuerzas hutíes consiguen llegar a Mayun, la toma otorgaría al grupo el control sobre uno de los puntos de estrangulamiento marítimo más importantes del mundo después de que ayer lograran el control de toda la provincia de Al Hudeida.

La zona de Dhubab, a 50 kilómetros de Bab al Mandeb, alberga una base militar y una pista de aterrizaje de aviones militares de las fuerzas de la Resistencia Nacional, otra fuerza leal al Gobierno reconocido y respaldado por una coalición militar capitaneada por Arabia Saudí.

Y el control de Mayun, por su parte, proporcionaría una posición estratégica privilegiada con vistas al estrecho y a sus accesos hacia el mar Rojo, el golfo de Aden y el océano Índico.