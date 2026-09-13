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Resumen

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El príncipe heredero de Arabia Saudita, Mohammed bin Salman, observa mientras asiste a la ceremonia de firma de un acuerdo comercial en el Palacio del Elíseo en París el 24 de agosto de 2026. (Foto de LOU BENOIST / AFP).
El príncipe heredero de Arabia Saudita, Mohammed bin Salman, observa mientras asiste a la ceremonia de firma de un acuerdo comercial en el Palacio del Elíseo en París el 24 de agosto de 2026. (Foto de LOU BENOIST / AFP).
/ LOU BENOIST
Por Agencia EFE

El príncipe heredero saudí, Mohammed bin Salman, llamó el jueves dos veces al presidente estadounidense, Donald Trump, para pedirle que atacase a los hutíes del Yemen, mientras que el comandante del Centcom (Comando Central de Estados Unidos), Brad Cooper, viajó el jueves a Arabia Saudita para mantener “reuniones urgentes de coordinación”, informó este viernes Axios.

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