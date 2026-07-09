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Resumen

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Volodomir Zelensky en conversaciones con Donald Trump, de quien dijo que recibió apoyo para obtener misiles Patriot. (Foto: EFE)
Volodomir Zelensky en conversaciones con Donald Trump, de quien dijo que recibió apoyo para obtener misiles Patriot. (Foto: EFE)
Por Agencia AFP

El presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, afirmó este jueves que todavía quedan por ultimar aspectos técnicos con Estados Unidos para que la producción de misiles Patriot pueda comenzar en Ucrania, después de que Donald Trump diera su visto bueno.

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