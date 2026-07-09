Resumen
Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.
El presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, afirmó este jueves que todavía quedan por ultimar aspectos técnicos con Estados Unidos para que la producción de misiles Patriot pueda comenzar en Ucrania, después de que Donald Trump diera su visto bueno.
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