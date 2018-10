Un tribunal de Australia declaró culpable de 21 cargos de abuso sexual de menores a un ex maestro de una escuela católica de Newscastle. Las autoridades confirmaron que los hechos sucedieron entre 1973 y 1986.

Edwars Smith Hall, de 68 años, se había declarado no culpable de 31 acusaciones que presentaron contra él once ex estudiantes del instituto St Pius X de Newcastle, donde enseñaba matemáticas, historia y geografía.

El juez aceptó la culpabilidad del acusado en todas las denuncias salvo diez presentadas por tres supuestas víctimas por falta de pruebas en el fallo, según la cadena ABC.

Hall, un exmilitar que comenzó la carrera como profesor en un instituto de Sídney, ingresó en prisión a la espera de que el juez anuncie la pena que le impone en una vista prevista para el 13 de diciembre.

Una comisión oficial que investigó la respuesta de las instituciones australianas a los casos de pederastia reveló que la Iglesia católica, con fuerte arraigo en el país, recibió quejas de 4.500 personas por presuntos abusos de unos 1.880 religiosos y sacerdotes entre 1980 y 2015.

El Gobierno de Australia emitirá una disculpa nacional a las víctimas de pederastia en las instituciones públicas y religiosas del país el próximo 22 de octubre.

Fuente: EFE