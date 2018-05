Boda real: ¿Por qué Theresa May y otros líderes políticos no fueron invitados? La unión entre el príncipe Harry y Meghan este sábado no contó con la presencia de políticos, ni siquiera de la primera ministra británica. Una medida inédita que contrasta con lo ocurrido en el matrimonio del príncipe William y Kate Middleton en 2011.

Boda real: ¿Por qué Theresa May y otros líderes políticos no fueron invitados? (Foto: AP)