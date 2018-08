Charles Chaplin, Deadpool, Mario Bros, Nicolás Maduro, Donald Trump y muchos personajes más han sido retratados por el artista venezolano José León, conocido en Instagram como Lion Mix, en los devaluados billetes de su país.

"Utilicé los primeros mil bolívares que me dieron como pago por pintar un mural para iniciar mi negocio", dice a El Comercio el joven de 26 años desde Maracaibo.



"Como venezolano puedo decir que no me siento identificado con los billetes de mi país, es un simple papel que no tiene relevancia por malas decisiones económicas en los últimos años", señala Lion Mix.



"Somos cada vez más pobres, pero billetes cada vez más 'bonitos' por así decirlo. Nuestro papel moneda antes era respetado, tanto así que en un momento de nuestra historia como país llegamos a tener monedas de oro", agrega el artista.



Lion Mix explica que cada una de su obras tiene un valor de US$20 por billete y enmarcadas pueden costar hasta a US$100.

Para entregar sus obras el artista usa diversas empresas de courier y comenta que se las tiene que ingeniar para evitar los "robos" en la Aduana de su país. "Es una m..., son demasiado corruptos, se roban lo que les da la gana, no tienes como hacer una denuncia, no hay un organismo en el cual te puedas quejar de sus acciones", asegura el venezolano.