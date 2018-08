Evo Morales

- / -

El nuevo edificio incluirá un sauna, un jacuzzi, una sala de masajes, sala de lectura y un gimnasio, lo que ha provocado largas críticas de la oposición. "Presidente, no somos tontos, esto no es una casa, es un Palacio, y no es del pueblo, es de usted. Las cosas como son", protestó el líder opositor Samuel Doria Medina, a través de las redes. (Foto: Reuters)