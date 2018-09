A un mes de las elecciones presidenciales más polarizadas e inciertas de la reciente historia de Brasil, el ataque al candidato ultraderechista Jair Bolsonaro incrementa aún más el escenario de imprevisibilidad, según diversos analistas políticos consultados por el diario brasileño O Globo.



Sin embargo, mientras que algunos especialistas sostienen que la martirización del diputado puede ser un factor clave, otros consideran que dependerá no solo de la posición que elija tomar, sino de otros factores, como por ejemplo, de quién sea identificado responsable del atentado. El común denominador entre los consultados fue la preocupación por la escalada de la violencia política.



El atentado sacudió la campaña y movilizó a fondo a los seguidores de Bolsonaro. Incluso algunos creen que el episodio puede reforzar sus posibilidades de ser electo en octubre. "Jair Bolsonaro está más fuerte que nunca y listo para ser elegido Presidente de Brasil.¡Dios acaba de darnos otra señal de que el bien vencerá el mal!", tuiteó Flavio Bolsonaro, uno de los hijos del candidato.

"El hecho es que nunca tuvimos un atentado así en Brasil, lo que causa gran repercusión internacional y empeora aún más la imagen del país. Por un sentido de simpatía, la aprobación de él debe subir y hasta su rechazo puede ser reducido", señaló David Fleischer, profesor de Ciencia Política de la Universidad de Brasilia (UNB).



De todas formas, destacó que el hecho de quedarse fuera de campaña durante su recuperación podría perjudicarlo. Aunque aclaró que una posible salida sería colocar en los próximos actos a su candidato a vice, el general Antonio Hamilton Mourão.

En ese mismo sentido, Carlos Melo, profesor de Ciencia Política en el Instituto de Enseñanza Superior Insper, también coincidió con que la "martirización" del candidato será inevitable, pero al igual que otros consultados se pregunta si "será suficiente" para ganar la elección de octubre.



"Ya teníamos un mártir en la prisión, ahora vamos a tener un apuñalado, entonces la disputa política gana más dramatismo. No sabemos cómo los votantes van a reaccionar a eso. Si, antes, [la consultora] Ibope señalaba que él perdería en prácticamente todos los escenarios en la segunda vuelta, ahora puede cambiar. Es un choque en la campaña", dijo Carlos Pereira, analista político y profesor de la universidad brasileña Fundación Getúlio Vargas (FGV).



Para Cláudio Couto, profesor de gestiones públicas en la Getúlio Vargas, los efectos de la campaña electoral de Bolsonaro dependerán, en gran medida, de quien sea identificado como responsable del atentado en Juiz de Fora. Y agregó: "Una parte del electorado ve una martirización del candidato, otra puede argumentar que, como el diputado Jair Bolsonaro adopta en su campaña un discurso de enaltecimiento de la violencia, todo ese discurso, calcado en la apología de la violencia, puede haber revertido contra él mismo. Las causas, por supuesto, están relacionadas con el proceso de radicalización política".

Radicalización de la violencia política



Los analistas consultados por O Globo advirtieron sobre los riesgos de un avance de la violencia política y destacaron la necesidad de revertir esta peligrosa tendencia, que ya se podía vislumbrar con el ataque del 27 de marzo al ómnibus de la caravana del expresidente Luiz Inacio Lula Da Silva , para ese entonces participante de la carrera electoral.



"La violencia crea una permisividad, y el gran riesgo de este episodio es tener una escalada de violencia en la política. El efecto electoral, en este momento, es secundario. Fue positiva la reacción de los candidatos. Las especulaciones sobre la ventaja o la desventaja en la elección se precipitan. Lo que sucedió a Bolsonaro es consecuencia de la tensión política y del discurso recíproco muy radicalizado", indicó Fernando Schüler profesor del Insper.

"El problema ya no es la polarización, es la violencia política. Los otros candidatos [a la presidencia] deben manifestarse y solidarizarse con Jair Bolsonaro en nombre de la pacificación. Una cosa es una elección muy disputada, otra muy distinta una que se da en el campo de la violencia", dijo Pablo Ortellado orofesor de Gestión de Políticas Públicas de la Universidad de San Pablo (USP).



Sin embargo, Ortellado aclaró que uno de los riesgos que podría incrementar la violencia es la campaña discursiva de Bolsonaro, muchas veces caracterizada como "incendiaria". "No creo que ese atentado pueda servir para deconstruir el discurso pro-armas de Jair Bolsonaro, justamente porque ahora está en posición de víctima y tiene la oportunidad de revigorizar su campaña", agregó.



El problema para Marco Aurelio Nogueira, doctor en Ciencias Políticas de la USP, es que esta serie de acontecimientos ya están superando el límite de lo razonable en el campo del debate verbal. "Cuando alcanzan ese nivel, debemos encender todas las alertas. La sociedad brasileña no merece que la disputa electoral descienda a este tipo de violencia".

Fuente: OGlobo, GDA