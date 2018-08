- / -

El sheriff encontró basura, cauchos, escombros, tablas de maderas con clavos y vidrios en la propiedad, que había sido invadida. Además no había agua corriente, los niños -entre 1 y 15 años-- estaban vestidos con harapos y señales de no haber comido en varios días. La fiscalía pidió a la corte que el acusado no fuera juzgado en libertad, asegurando que "ha probado ser un peligro para la comunidad". (Foto: AFP)