Caso Nisman da nuevo giro: Justicia confirma que fiscal fue asesinado

Argentina. La Cámara Federal sostuvo que el fiscal Alberto Nisman fue asesinado y ordenó que se investigara la relación de su muerte con la denuncia por encubrimiento contra la expresidenta Cristina Kirchner.



Los jueces Martín Irurzun y Leopoldo Bruglia confirmaron el fallo de primera instancia del juez Julián Ercolini, que había dado por probado, por primera vez, el homicidio. Pidieron además que se profundizara la investigación.



"Nos encontramos frente a una investigación en la que se ha logrado acreditar prima face que Natalio Alberto Nisman fue asesinado y que dicho suceso fue directa consecuencia de la denuncia que formulara el 14 de enero de 2015 como titular de la Unidad Fiscal de Investigación del atentado terrorista perpetrado contra la sede de la AMIA ", afirmó el camarista Irurzun.

En el mismo fallo, confirmaron los procesamientos de los custodios por los delitos de incumplimiento de sus deberes de funcionarios y encubrimiento. En cuanto a Diego Lagomarsino , él no apeló el fallo en su contra y sigue procesado como "partícipe necesario" del presunto homicidio. Está en libertad, pero controlado con una tobillera electrónica, acusado de haber aportado el "arma amiga". Lo hizo, según Ercolini, siguiendo un "complejo plan" criminal.



Los camaristas le encomendaron a Ercolini profundizar la investigación en respuesta a un planteo del abogado de la madre de Nisman, Pablo Lanusse, que pretendía que se declarara que fue un "magnicidio" y se imputara a la expresidenta Cristina Kirchner. Los camaristas no hicieron lugar a ese pedido. No nombraron a la expresidenta como posible sujeto de investigación. Sostuvieron que, a futuro, "nada impide que tras su avance la plataforma (de investigación) se vea modificada y/o ampliada en el sentido pretendido por el Dr. Lanusse".



Nisman apareció muerto en su departamento de las torres Le Parc, en Puerto Madero, cuatro días después de haber denunciado el supuesto encubrimiento del atentado a la AMIA. Ni el juez ni la Cámara dijeron quién o quiénes mataron a Nisman ni qué relación tenían "el o los autores del hecho" con Lagomarsino.

Fuente: La Nación, GDA