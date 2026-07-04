El gobierno de Nicaragua informó este sábado que liberó a un obispo, crítico de los copresidentes y esposos Daniel Ortega y Rosario Murillo, que había detenido para investigarlo por supuesta corrupción y cuya liberación había exigido Estados Unidos.

“Luego de una necesaria indagación sobre origen de propiedades y vínculos familiares que no coinciden con la condición sacerdotal del Señor Obispo Emérito Abelardo Mata, este ha retornado a su vivienda”, indicó el Ministerio del Interior en un comunicado.

Agregó que el jerarca religioso brindó “declaraciones sobre distintos episodios violatorios de las Leyes Nacionales”.

El obispo emérito Abelardo Mata, de 80 años, había sido detenido por la policía sandinista el martes tras haber oficiado dos días antes una misa en la ciudad de Estelí, al norte de Managua, de acuerdo con denuncias de medios nicaragüenses y opositores exiliados.

El lunes estuvo retenido por varias horas y enviado “bajo vigilancia” a su casa en la provincia de Masaya, pero luego fue arrestado y llevado a un “paradero desconocido”, según los diarios Confidencial y La Prensa.

La abogada y experta nicaragüense en asuntos eclesiásticos Martha Patricia Molina, exiliada en Estados Unidos, dijo a la AFP que Mata fue detenido porque “cuando celebra misa pide por la Iglesia y sus obispos, incluidos los exiliados”.

La Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental de Washington, al advertir de la “frágil” salud del obispo octogenario, había exigido en X su liberación “inmediata e incondicional”.

“Condenamos la continua y cruel persecución y represión religiosa de la dictadura de Murillo-Ortega. Los ataques contra la libertad religiosa deben cesar”, agregó.

Ortega y Murillo son acusados por la oposición de perseguir a la Iglesia católica, a la que responsabilizan de haber apoyado las protestas de 2018 y promover un golpe de Estado patrocinado por Washington. La represión a esas manifestaciones dejó más de 300 muertos, según la ONU.

En los últimos ocho años, el gobierno de Ortega, en el poder desde 2007, ha expulsado a cientos de sacerdotes católicos, entre ellos al presidente de la Conferencia Episcopal, Carlos Herrera, en 2024.

Mata fue una de las “figuras más influyentes” de la Iglesia católica en Nicaragua durante las últimas tres décadas y realizaba “críticas al poder”, de acuerdo con un perfil del obispo publicado por el medio Artículo 66. En 2021 se acogió a retiro por edad.

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Un oficial retirado del ejército de Nicaragua y fuerte crítico del gobierno de Daniel Ortega y Rosario Murillo fue asesinado a tiros este jueves 19 de junio en Costa Rica, donde estaba exiliado. (AFP)

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