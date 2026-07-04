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El Obispo Emérito de Nicaragua, Abelardo Mata, crítico del gobierno de Daniel Ortega y Rosario Murillo. (Conferencia Episcopal de Nicaragua)
El Obispo Emérito de Nicaragua, Abelardo Mata, crítico del gobierno de Daniel Ortega y Rosario Murillo. (Conferencia Episcopal de Nicaragua)
Por Agencia AFP

El gobierno de Nicaragua informó este sábado que liberó a un obispo, crítico de los copresidentes y esposos Daniel Ortega y Rosario Murillo, que había detenido para investigarlo por supuesta corrupción y cuya liberación había exigido Estados Unidos.

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