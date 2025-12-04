Aerolíneas panameñas Copa Airlines y Wingo cancelan vuelos hacia Venezuela por dos días

Las aerolíneas panameñas Copa Airlines y Wingo suspendieron el miércoles vuelos hacia y desde Venezuela por dos días, al igual que otras ocho compañías que cancelaron vuelos ante una alerta de la autoridad aeronáutica estadounidense por un incremento en la actividad militar en el Caribe.

El pasado 21 de noviembre la Administración Federal de Aviación (FAA) estadounidense instó a las aeronaves que circulan por el espacio aéreo venezolano a “extremar la precaución” debido al “empeoramiento de la situación de seguridad y al aumento de la actividad militar en Venezuela y sus alrededores”.

Viajeros en la T4 del aeropuerto de Madrid Barajas Adolfo Suárez. Las aerolíneas españolas siguen pendientes de si se prorroga el aviso de la AESA, sobre los vuelos a Venezuela, país que ha anunciado la cancelación de la licencia Iberia. Foto: EFE/ Rodrigo Jiménez / Rodrigo Jiménez

Estados Unidos desplegó desde agosto una flotilla de buques y aviones de combate en el Caribe que justifica en la lucha antinarcóticos. Caracas sostiene que las maniobras militares buscan el derrocamiento del presidente venezolano Nicolás Maduro.

Esto provocó que aerolíneas internacionales suspendieran operaciones temporalmente. El gobierno venezolano les revocó luego las concesiones al acusarlas de terrorismo.

Copa Airlines y Wingo eran de las pocas aerolíneas internacionales que seguían operando desde y hacia la capital de Venezuela en medio de las agravadas tensiones entre Caracas y Washington.

Ambas aerolíneas informaron la noche del miércoles en sendos comunicados que “debido a intermitencias en una de las señales de navegación de las aeronaves” reportadas por sus pilotos tomaron “la decisión preventiva de suspender temporalmente los vuelos desde y hacia Caracas el jueves 4 y viernes 5 de diciembre de 2025”.

“Nos mantenemos evaluando la situación y compartiremos nueva información en las próximas 24 horas”, indicaron.

Entre las aerolíneas que suspendieron sus operaciones con Venezuela figuran la española Iberia, Air Europa, la portuguesa TAP, la colombiana Avianca, la brasileña GOL, la chilena Latam y la turca Turkish Airlines.

Más temprano, el canciller venezolano, Yván Gil, dijo que “las operaciones aéreas están funcionando, Venezuela ejerce plena soberanía sobre su espacio aéreo, no hay fuerza capaz que le quite la soberanía al pueblo y al gobierno de Venezuela sobre su territorio”.

“Aerolíneas venezolanas, aerolíneas colombianas, aerolíneas panameñas, siguen volando de manera normal”, señaló Gil al recibir un avión desde Estados Unidos con venezolanos deportados desde ese país.