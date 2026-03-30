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Integrantes de la Policía de Haití custodian las calles en una imagen de archivo. Foto: EFE/ Mentor David Lorens
Integrantes de la Policía de Haití custodian las calles en una imagen de archivo. Foto: EFE/ Mentor David Lorens
Por Agencia EFE

Al menos 70 personas fueron asesinadas, entre ellas varios niños, y unas treinta resultaron heridas este domingo en Haití en una masacre perpetrada por el grupo armado ‘Gran Grif’ contra la población de Jean Denis, en el departamento de Artibonite, al norte de Puerto Príncipe.

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