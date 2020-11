“Hay un malestar acumulado, de percibir de que los poderes del Estado están dirigidos por mafias políticas que solo actúan en beneficio propio”. La frase de Manfredo Marroquín, director de Acción Ciudadana (capítulo de Transparencia Internacional en el país centroamericano y excandidato a la presidencia, ayuda a explicar las protestas ciudadanas y el parcial incendio del Congreso de Guatemala.

Acaba de pasar en Chile y Perú, y ahora es el turno del país que este año no solo padeció de la pandemia sino también el paso de los huracanes Eta e Iota.

A ello se ha sumado una crisis política con ribetes de realismo mágico. ¿Qué tan frecuente es que un vicepresidente declare públicamente que le propuso al jefe de Estado que lo mejor para el país es renunciar al cargo?

Para entender mejor la situación que se vive en Guatemala, sus movilizaciones sociales, la represión policial, y reflexionar sobre los posibles escenarios futuros, recurrimos a Marroquín.

¿Cómo explicar las recientes protestas?

Eventos como la pandemia y los últimos huracanes han agudizado la percepción de que el gobierno es incapaz de atender efectivamente, o paliar al menos, las crisis provocadas por estas catástrofes. Entonces, el malestar de la gente nace de pensar: ‘Nosotros estamos sufriendo mientras que la clase política sigue robando, enriqueciéndose ilícitamente con el dinero público y no hay castigo’. Es un sentimiento acumulado que no se va a ir tan fácilmente a menos que se den ciertas reformas que satisfagan el malestar social.

En ese contexto, ¿la aprobación del presupuesto para el 2021 fue la gota que derramó el vaso?

Sí. Lo que trataron de evitar fue una discusión abierta. Ocurrió que la Comisión de Finanzas firmó el dictamen y se lo llevaron al pleno del Congreso para que lo aprobaran a las cuatro de la mañana. La gente vio eso como una conducta casi delictiva porque se pusieron a trabajar a oscuras y a espaldas de todos. La gente entendió que les estaban robando. Pero el malestar es más profundo. Ayer a medianoche, la junta directiva del Congreso anunció que suspendían el trámite del presupuesto, pero la tendencia en redes sociales era “renuncia”. La gente ya no se va a quedar satisfecha con que se vete el presupuesto, eso ya quedó en segundo plano. Lo que exigen es la renuncia del presidente y de todo el Congreso.

Pero hay que decir que, aunque la junta directiva hizo el anuncio que el Congreso no va a dar trámite al presupuesto, no es lo que manda la ley para cancelar el trámite. Tienen que volverse a juntar. Ahora, el problema es dónde, porque si la gente se entera que están reunidos, van a ir al Congreso y quizás traten de quemar el edificio con ellos adentro.

Manifestantes prendieron fuego al Congreso de Guatemala el sábado durante una protesta contra el presidente Alejandro Giammattei. (Foto: EFE/Esteban Biba).

¿Cuál fue el gran problema de ese presupuesto? ¿Los recortes al asistencialismo?

Mira, Guatemala tiene el índice de desnutrición crónica más alto del continente, y justamente le estaban haciendo un recorte a ese rubro que afecta a la mitad de los niños del país. Luego, habían partidas que le doblaban el presupuesto a algunos ministerios muy corruptos, porque hay que tener en cuenta que hay por lo menos cinco ministros procesados, fugados, en la cárcel por casos de corrupción, y justo sus carteras se beneficiaban con esto. Para la gente eso fue una ofensa total. Les estaban dando el dinero para que lo robaran, quitándoselo a los niños que se morían de hambre.

Se preveía, incluso, construir una nueva sede para el Congreso...

Exacto. Había un presupuesto de varios millones para construir uno nuevo, y eso no es una prioridad para el país. También se conocieron asignaciones a ONG, que según un diario están ligadas a diputados, sus familiares y amigos. A estas se les asignaban 6 millones de dólares para hacer un trabajo que nadie sabe cuál es.

El criticado Alejandro Giammattei, presidente de Guatemala. (Foto: AFP)

¿Cómo explica que el mismo vicepresidente Guillermo Castillo le haya pedido al mandatario Alejandro Giammattei dar un paso al costado?

Lo que pasa es que su unión fue con fines electorales. No se conocían a fondo. Ya en el ejercicio del gobierno chocaron desde el primer día. Son personas muy distintas: el primero tiene una personalidad muy autoritaria, muy intolerante, muy explosiva, mientras que el segundo es alguien muy afable, abierto y dispuesto a escuchar. Eso ha llevado a que el presidente lo margine en estos nueve meses de gobierno. Así se puede entender que el vicepresidente le haya dicho: ‘no estamos haciendo un buen trabajo, usted no me toma en cuenta, no quiere escuchar a la gente, mejor vámonos de aquí porque estamos hundiendo al país’.

¿Qué tan viable es que el presidente renuncie?

Él no va a renunciar, creo, a no ser que las manifestaciones sociales se desborden y se produjera un grado de inestabilidad mayor al que hemos visto. Allí, seguramente, el sector empresarial le dirá: ‘mejor váyase, que nos está destruyendo la economía’. Falta ese desenlace porque no creo que ninguno que estos dos escenarios sean posibles: que la gente se olvide de todo y que volvamos a la normalidad previa a la pandemia, o que se den los cambios que exige la gente. Algún intermedio se tendrá que producir.

¿Y si la policía sigue reprimiendo?

Mira, hace 30 o 40 años que no veíamos a la policía actuar de esta manera. Hay mucha indignación. Ya se está pidiendo la renuncia del ministro de Seguridad, que apenas tenía un día de haber asumido el puesto cuando esto empezó. O sea, creo que si el gobierno quiere frenar un poco con la tensión social va a tener que ceder con la renuncia de sus ministros, como mínimo. Igual, lo veo muy lejano.

¿Las protestas escalarán?

Creo que si no escalan, por lo menos sí se van a mantener.

Conforme a los criterios de Saber más

VIDEO RECOMENDADO

Manifestantes incendian sede del Congreso de Guatemala

TE PUEDE INTERESAR