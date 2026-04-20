Escuchar
00:0000:00
Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, habla en un acto en La Habana, el 16 de abril de 2026. (Ernesto Mastrascusa / EFE)
El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, habla en un acto en La Habana, el 16 de abril de 2026. (Ernesto Mastrascusa / EFE)
/ Ernesto Mastrascusa
Por Agencia EFE

La ONG Amnistía Internacional (AI) denuncia “la represión sistemática de la disidencia y de la libertad de reunión pacífica” y expresión en Cuba, así como la “negación de los derechos humanos” en sus cárceles.

TE PUEDE INTERESAR

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.