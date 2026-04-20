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Presuntos miembros de la organización criminal venezolana Tren de Aragua al Centro de Confinamiento por Terrorismo (CECOT) en la ciudad de Tecoluca, El Salvador, el 16 de marzo de 2025. (Oficina de prensa de la Presidencia de El Salvador / AFP)
Presuntos miembros de la organización criminal venezolana Tren de Aragua al Centro de Confinamiento por Terrorismo (CECOT) en la ciudad de Tecoluca, El Salvador, el 16 de marzo de 2025. (Oficina de prensa de la Presidencia de El Salvador / AFP)
/ HANDOUT
Por Agencia EFE

El Salvador consolidó en 2025 un “modelo represivo” bajo la extensión de un régimen de excepción, vigente desde marzo de 2022 y que suspende garantías constitucionales, marcado por detenciones “masivas y arbitrarias” y la criminalización de los defensores de derechos humanos, según un informe Amnistía Internacional (AI).

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