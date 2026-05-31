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Esta fotografía, distribuida el 27 de mayo de 2026 por el Gobierno de Nicaragua muestra al preso político indígena Brooklyn Rivera acostado en una cama en el centro Fernando Vélez Paiz de Managua. (AFP).
Esta fotografía, distribuida el 27 de mayo de 2026 por el Gobierno de Nicaragua muestra al preso político indígena Brooklyn Rivera acostado en una cama en el centro Fernando Vélez Paiz de Managua. (AFP).
/ HANDOUT
Por Agencia EFE

El líder indígena miskito y exdiputado nicaragüense Brooklyn Rivera Bryan falleció en Managua mientras permanecía hospitalizado bajo custodia estatal, informó este domingo el Ministerio de Salud de Nicaragua.

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