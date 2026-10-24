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Resumen

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El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, habla durante una conferencia de prensa el 16 de octubre de 2026. (Foto de MARVIN RECINOS / AFP).
El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, habla durante una conferencia de prensa el 16 de octubre de 2026. (Foto de MARVIN RECINOS / AFP).
/ MARVIN RECINOS
Por Agencia EFE

El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, aseguró este sábado en un mensaje en X que los restos humanos encontrados en Haití no son los de los cuatro soldados salvadoreños de la Fuerza de Supresión de Pandillas (GSF, por sus siglas en inglés), desaparecidos desde el pasado domingo en Puerto Príncipe.

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