El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, anunció este martes que militares salvadoreños en Haití destruyeron el “cuartel general” de la banda criminal 400 Mawozo, una de las principales pandillas haitianas.

Es el primer ataque contra un objetivo desde que Bukele desplegó a más de 2.000 militares en Haití a finales de octubre para rescatar a cuatro soldados salvadoreños desaparecidos tras un ataque de pandilleros cerca de Puerto Príncipe.

Analistas y críticos de Bukele señalan opacidad en el despliegue y han puesto en duda que su objetivo sea únicamente el rescate de los cuatro soldados.

En un mensaje en X escrito en criollo haitiano y acompañado de un video de la operación, Bukele afirmó que sus tropas destruyeron la casa y el “cuartel general” de Wilson Joseph, alias Lanmò San Jou, señalado como jefe de la banda.

Nou kenbe pwomès nou… Nou detwi kay Lanmò San Jou ak katye jeneral gang 400 Mawozo a. Pifò ladan yo kouri ale san yo pa menm eseye goumen. Ala lach yo lach! 🥲 https://t.co/0AVIOJRKhn — Nayib Bukele (@nayibbukele) November 10, 2026

En las imágenes se observan al menos tres helicópteros con bandera salvadoreña que sobrevuelan la zona y disparan repetidamente contra el lugar, mientras varias personas huyen corriendo.

El ataque se produjo después de que un usuario en X publicara, el 5 de noviembre, una fotografía de la casa de dos plantas y pidiera a Bukele que la destruyera. “¿Dónde está esta casa? Danos la dirección exacta y la destruiremos”, respondió el mandatario al día siguiente.

“Cumplimos nuestra promesa”, añadió el presidente este martes en la publicación sobre el ataque.

Un integrante del Ejército de El Salvador vigila una zona en Puerto Príncipe, Haití. (EFE/ Jonet St. Élois).

El Oficialista Diario El Salvador agregó que Joseph “no se encontraba en la vivienda al momento del operativo”.

La propiedad está ubicada en la comuna de Croix-des-Bouquets, al este de Puerto Príncipe. Bukele no precisó cuándo ocurrió el ataque.

El diario estadounidense Miami Herald informó el lunes que la vivienda fue destruida el domingo en una operación de la policía haitiana con apoyo de soldados salvadoreños. Citando fuentes anónimas reportó al menos 20 muertos.

En su publicación, Bukele aseguró que la mayoría de los pandilleros huyó “sin ni siquiera intentar pelear”.

El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, habla con los medios de comunicación junto a la presidenta del Perú, Keiko Fujimori, en San Salvador el 29 de octubre de 2026. (Foto de MARVIN RECINOS / AFP). / MARVIN RECINOS

La mayoría de los efectivos enviados por El Salvador a Haití no forma parte de la Fuerza de Supresión de Pandillas (GSF, por sus siglas en inglés), respaldada por la ONU.

La operación de estas tropas está fuera del mandato y los mecanismos de seguimiento, aclaró Naciones Unidas.

El lunes, Amnistía Internacional instó a los gobiernos de El Salvador y Haití a publicar el acuerdo que ampara el despliegue de los militares salvadoreños en territorio haitiano ya garantizar que sus operaciones contra las pandillas respetan los derechos humanos.