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El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, informó que helicópteros de su país atacaron y destruyeron el “cuartel general” de la banda criminal 400 Mawozo en Haití. (Captura de video).
El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, informó que helicópteros de su país atacaron y destruyeron el “cuartel general” de la banda criminal 400 Mawozo en Haití. (Captura de video).
Por Agencia AFP

El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, anunció este martes que militares salvadoreños en Haití destruyeron el “cuartel general” de la banda criminal 400 Mawozo, una de las principales pandillas haitianas.

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