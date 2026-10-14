El Gobierno de Costa Rica inauguró este miércoles su megacárcel de máxima seguridad inspirada en el modelo del mandatario salvadoreño Nayib Bukele, con el fin de que se convierta en un símbolo de la lucha contra el crimen organizado y el narcotráfico, un fenómeno en auge en este país centroamericano reconocido históricamente por su estabilidad y seguridad.

El Centro de Alta Contención contra el Crimen Organizado (Cacco), una megacárcel con capacidad para 5.100 presos y cuyo costo rondó los 35 millones de dólares, según el Gobierno, servirá para alojar a los delincuentes más peligrosos del país vinculados al crimen organizado, bajo medidas de extrema seguridad y uniformados de color naranja.

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Las instalaciones fueron inauguradas este miércoles por la presidenta de Costa Rica, Laura Fernández, pero su construcción comenzó en enero pasado cuando el entonces gobernante Rodrigo Chaves, y el mandatario salvadoreño, Nayib Bukele, participaron en un acto oficial del inicio de esta obra ubicada contigua a la cárcel de máxima seguridad La Reforma, en la localidad de San Rafael, provincia de Alajuela, a unos 25 kilómetros de San José.

“El Cacco es un modelo nuevo, un modelo de mano dura, Costa Rica será un referente mundial de la seguridad penitenciaria, vamos a ejercer mano dura porque el que la hace la tiene que pagar. Pero a la vez vamos a honrar la tradición costarricense de apegarse al respeto de los derechos humanos fundamentales que deben mantener las personas que van a vivir aquí”, destacó Fernández en la inauguración.

El Cacco forma parte de la estrategia prometida por la presidenta Fernández y el gobierno anterior de su mentor y actual ministro de la Presidencia y de Hacienda, Rodrigo Chaves, de atacar con mano dura al crimen organizado y de restringir “privilegios” a los presos.

Una celda, junto con la vestimenta que deberán usar los reclusos, en el Centro de Alta Seguridad para la Contención del Crimen Organizado (CACCO) durante su inauguración en Alajuela, Costa Rica, el 14 de octubre de 2026. (Ezequiel BECERRA / AFP) / EZEQUIEL BECERRA

¿Cómo llegó Costa Rica a la decisión de construir una megacárcel?

En los años recientes, Costa Rica ha enfrentado cifras históricas de homicidios con alrededor de 900 cada año, de los cuales las autoridades atribuyen un 70 % al narcotráfico y el crimen organizado, y han logrado desarticular a numerosas organizaciones criminales que tienen nexos con carteles mexicanos y colombianos.

Autoridades judiciales manifestaron que por su posición geográfica estratégica Costa Rica se ha convertido en una especie de centro para el tránsito, almacenaje y reexportación de cocaína procedente de Sudamérica.

El pasado 16 de septiembre el Departamento de Estado de Estados Unidos publicó la Determinación presidencial para el año fiscal 2027 con respecto a los principales países en el tránsito de drogas ilícitas, en la cual cita a 23 países, entre ellos todos los centroamericanos.

En 2025 las autoridades de Costa Rica decomisaron 46,5 toneladas de cocaína, la segunda mayor cifra en la historia del país, solo superada por las 47,1 toneladas de 2020.

En mayo de 2025 el Congreso costarricense aprobó una reforma constitucional para permitir la extradición de nacionales.

Hasta el momento han sido entregados a Estados Unidos líderes narcotraficantes como Gilbert Bell Fernández, alias Macho Coca; el exmagistrado y exministro de Seguridad Celso Gamboa; Edwin López, alias Pecho de Rata, y el colombiano naturalizado costarricense Gabriel Lozano Bonilla, alias Compadre.

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Este tipo de perfiles son los que el Gobierno de Fernández pretende enviar al Cacco, al igual que los vinculados a este tipo de organizaciones narcotraficantes en labores de venta y distribución de droga, logística y sicarios.

Paralelo a la nueva cárcel, el Gobierno de Fernández también ha implementado programas para que los presos realicen trabajos como limpieza de maleza en carreteras; ha reducido las visitas conyugales, restringido la cantidad de recipientes de comida y ropa que los familiares pueden llevarle a los presos, retirado enchufes y cables eléctricos en las celdas y cerrado establecimientos dentro de los centros penales donde los recluidos podían comprar artículos.

La presidenta Fernández, quien ha prometido mano dura contra el crimen, insistió este miércoles al Congreso para que avance en la aprobación de un paquete de leyes en materia de seguridad, entre las que sobresale una para permitir el trabajo remunerado de los presos en empresas, y que el dinero que generen se dirija a cubrir su manutención, a apoyar a sus familias, a la reparación de las víctimas y a un ahorro personal.

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La presidenta electa de Costa Rica, Laura Fernández, prevé que su Gobierno, que comenzará el próximo 8 de mayo, mantendrá una relación cercana con Estados Unidos y con el Salvador para fortalecer la cooperación en asuntos de seguridad y economía. (EFE)

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