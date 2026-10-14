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Resumen

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Un agente de policía monta guardia en el Centro de Alta Seguridad para la Contención del Crimen Organizado (CACCO) durante su inauguración en Alajuela, Costa Rica, el 14 de octubre de 2026. (Ezequiel BECERRA / AFP)
Un agente de policía monta guardia en el Centro de Alta Seguridad para la Contención del Crimen Organizado (CACCO) durante su inauguración en Alajuela, Costa Rica, el 14 de octubre de 2026. (Ezequiel BECERRA / AFP)
/ EZEQUIEL BECERRA
Por Agencia EFE

El Gobierno de Costa Rica inauguró este miércoles su megacárcel de máxima seguridad inspirada en el modelo del mandatario salvadoreño Nayib Bukele, con el fin de que se convierta en un símbolo de la lucha contra el crimen organizado y el narcotráfico, un fenómeno en auge en este país centroamericano reconocido históricamente por su estabilidad y seguridad.

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